10 دروس في الأناقة تعلّمناها من الملكة رانيا

تحتل الملكة رانيا العبدالله مكانة متقدّمة على لوائح أكثر النساء #أناقة في العالم نظراً لإطلالاتها التي تتميّز بطابع عصريّ، بسيط وراقٍ في الوقت نفسه. وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع إنستغرام الذي يبلغ عدد متابعيها عليه حوالي 4.5 مليون، يتعرّفون على نشاطاتها الاجتماعية اليومية وعلى إطلالاتها التي تعطينا دروساً في الأناقة:

1 - في أحدث صورها التي نشرتها يوم أمس، تثبت #الملكة_رانيا أن الإطلالات الشبابية العصرية المستوحاة من طراز الزي الرياضي ممكن أن تكون في منتهى الأناقة. فقد نسّقت سروالا وسترة رياضيين مع بلوزة حريرية بيضاء وحذاء "ستيليتو" بكعب مرتفع. وقد حصدت إطلالتها هذه حوالي 125 ألف "إعجاب" لهذا الطراز الذي تعتمده للمرة الأولى في مجال أناقتها.

2 - الثوب الذي تزيّنه أزرار أمامية من أبرز تصاميم هذا الربيع ومن القطع المفضلة لدى الملكة رانيا نظراً لطابعه العملي والمريح. وقد اختارته مؤخراً باللون الأحمر الكرزي ونسّقته مع حذاء أبيض عالي الساق لإطلالة عصرية.

3 - الإطلالات أحادية اللون تبقى المفضلة بالنسبة للملكة رانيا، وكذلك الأزياء المستوحاة من تصميم العباية الأردنية، كما أنها تحرص على اعتماد الأكمام الطويلة لأناقة محتشمة وراقية على السواء.

4 - تهوي الملكة رانيا الإطلالات ذات الطابع "الفينتاج"، ولكنها تحرص على أن تضيف عليها لمسات عصريّة كما في إطلالتها التي تألّفت من تنورة زهرية طويلة وواسعة نسّقتها مع قميص أبيض وأكسسوارات متناسقة. وقد حصدت هذه الإطلالة 150 ألف علامة إعجاب على موقع إنستغرام، وتُعتبر من إحدى أجمل الإطلالات التي اعتمدتها مؤخراً.

5 - تحرص الملكة رانيا على اعتماد بعض اللمسات المبتكرة عند اختيارها تصاميم كلاسيكية من حيث #الأزياء والألوان، كما في إطلالتها التي تألّفت من تنورة طويلة بيضاء تزيّنت بشرائط سوداء وتمّ تنسيقها مع بلوزة سوداء وحزام جلدي باللون نفسه.

6 - من أنجح الإطلالات التي تعتمدها الملكة رانيا تلك التي تقوم على تنسيق تنورة ضيّقة أو واسعة مع "توب" حريرية حياديّة اللون للحصول على مظهر كلاسيكي ذي طابع عصري، راقٍ وأنيق.

7 - تختار الملكة رانيا بعناية الحقائب والأحذية التي ترتديها وتبحث دائماً عن تصاميم مميّزة في هذا المجال، وهي تحرص على تنسيق أكسسواراتها مع تفاصيل أزيائها للحصول على إطلالة متكاملة بأناقتها.

8 - حتى عند اختيارها للأزياء ذات الطابع الأردني التقليدي، تبدو إطلالات الملكة رانيا عصريّة، فهي تعرف كيف تختار الأزياء التي تكون مواكبة للتطور الذي يطرأ على حياتنا دون أن تفقد هويتها الخاصة.

9 - البساطة هي كلمة السرّ في نجاح #إطلالات_الملكة_رانيا. ولكن أزياءها تتزيّن دائماً بلمسات مبتكرة دون أن تكون مبتذلة مما يجعل عنصر التجدد حاضراً دائماً في خياراتها للأزياء التي تعتمدها في الحياة اليومية وفي المناسبات الرسميّة على السواء.

10 - تبقى إطلالات الملكة رانيا راقية حتى عند اعتمادها للأزياء ذات الطابع الرياضي، وهي تحسن تنسيق الألوان فيما بينها للحصول على طلّة متناغمة في كافة تفاصيلها.