8 عطور جديدة لك في ربيع 2018

أطلقت دور العطور العالمية مجموعةً من إصداراتها الجديدة التي تتناسب مع روح وأجواء فصل الربيع، ما يعني أنه حان الوقت لتبنّي عطر جديد يضفي لمسات من النضارة والانتعاش على إطلالاتنا. تعرّفوا فيما يلي على 8 عطور نسائيّة جديدة واختاروا ما يناسبكن منها:

- عطر Le Parfum in White من Elie Saab:

اختار المصمم إيلي صعب أن يهدي المرأة عطراً يليق بالمناسبات المميزة التي تتحوّل إلى ذكريات جميلة. وقد جمع باقةً من الأزهار البيضاء رمز الرقّة الناصعة لثوب الزفاف، ليحوّل عطره إلى سمفونيّة بيضاء تفتّحت فيها روائح الياسمين، والفل، وزهر البرتقال، والفوانيا التي اختلطت مع نفحات الإيلانغ إيلانغ ورائحة الفانيليا الشهيّة.

- عطر Dylan Blue من Versace:

تقول دوناتيللا فرساتشي مصممة الدار في التعريف عن عطرها الجديد: "إن عطر Dylan Blue pour femme هو إشادتي بالأنوثة، لذا قمت بابتكار عطر قويّ، حسّي ولكن أيضاً رقيق لامرأة تعرف قوّتها الخاصة".

يتميّز هذا العطر بأنه زهريّ وغنيّ برائحة الفاكهة واللمسات الخشبيّة العميقة، مما يجعل منه مثالياً للمرأة العصريّة التي تهتم بإبراز جانب القوة في شخصيّتها، والحيوية في إطلالتها دون أن تفقد شيئاً من جانبها الأنثويّ الرقيق.

- عطر Acqua Kenzo for her من Kenzo:

يشكّل هذا العطر دعوة من دار Kenzo للانغماس في سحر تركيبة جريئة لم يسبق لها مثيل: خلاصة المندرين للانتعاش، نفحات الكشمش للمسة زاهية، وبتلات المغنوليا لإضافة شاعريّة تذكّر برائحة الأزهار المشرقة. كل ذلك يجعل منه عطراً يمثّل بامتياز الانتعاش الصيفي.

- عطر Gucci Bloomمن Gucci:

يمكن تشبيه هذا العطر بحديقة ربيعيّة تتفتّح فيها روائح الأزهار البيضاء لتختلط مع النفحات الحسيّة بتناسق لافت. أما ما يميّزه فنبات الأنفون الهندي الذي يستعمل للمرة الأولى في مجال العطور ويضيف إلى هذا العطر لمسة رقيقة تميّزه عن سواه.

- عطر Mon Paris Couture من YSL Beaute:

هو عطر رومانسي بامتياز تختلط فيه النفحات الفاكهية للبرغموت والتوت مع المندرين والليتشيه، لتضاف إليها النفحات الزهرية للفوانيا، وزهر البرتقال، والورد. كل ذلك يجعل من هذا العطر مميزاً بشخصيته المنعشة والناعمة في الوقت نفسه.

- عطر Blu Mediterraneo من Aqua Di Parma:

رائحة البحر المتوسط ولونه الأزرق الجميل يجتمعان في هذا العطر الصيفيّ المميز الذي تختلط فيه النفحات المنعشة للمندرين مع رقة الياسمين والجيرانيوم. وتدخل على هذه الخلطة لمسات الهال وإكليل الجبل التي تتناسق مع قاعدة من المسك والباتشولي.

- عطر Signorina من Salvatore Ferragamo:

تتميّز مجموعة عطور Signorina برومانسيّة لافتة في الشكل والمضمون. وهي تناسب النساء اللواتي يبحثن عن رقة الياسمين وعمق المسك للحصول على إطلالة لافتة تعبّر عن شخصيّتهن.

- عطر Moschino Gold Refresh Couture من Moschino:

هو عطر مرح بامتياز بدءاً من شكل عبوته المميز وصولاً إلى تركيبته التي تمزج بين النفحات الحيويّة للمندرين، والإجاص، والخوخ مع رقّة الياسمين. وتدخل عليه الرائحة الأنثوية المترفة لزهرة الأوركيديا لتتناسق بامتياز مع النفحات العميقة للمسك، والصندل، والفانيليا التي تفوح من قاعدته.