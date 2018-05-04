تعرّفوا على التسريحة الأكثر رواجاً لهذا الموسم!

تعتبر تسريحة الفرق الوسطيّ الأكثر رواجاً هذا الموسم، فهي تتميّز بطابع عصريّ بسيط وغير متكلّف مما جعلها تظهر بكثافة على منصّات عروض ربيع وصيف2018 وفي موضة الشوارع أيضاً.

يمكن اعتماد هذه التسريحة في الحياة اليومية للحصول على إطلالة شبابيّة وفي المناسبات نظراً لما تتميّز به من لمسة هندسيّة تضفي أناقة راقية على التسريحة.

كيف يتمّ تحديد الفرق الوسطي المثالي؟

إن أفضل وسيلة لتحديد الفرق الوسطي هي المشط، ويمكن لهذا الفرق أن يكون محدداً بعناية من الجبين إلى قمّة الرأس أو أن يكون فوضوياً لإضفاء لمسة طبيعيّة على التسريحة.

احرصوا على تمليس الشعر جيداً قبل رسم الفرق، ولتحديد مكانه الصحيح يستحسن تمرير المشط على مستوى طرف الأنف صعوداً باتجاه الجبين ووصولاً إلى قمة الرأس. على أن يتم تثبيت الفرق برشّ الرذاذ المثبّت على فرشاة ومن ثمّ تمريرها على أطراف الفرق.

هل يناسب الفرق الوسطي الجميع؟

يساعد الفرق الوسطي في ضبط الشعر الكثيف وجعل مظهره أكثر ترتيباً، كما يجعل قسمات الوجه تبدو ناعمة. وهو مثاليّ لإبراز الوجه الصغير ولكنه لا يناسب صاحبات الوجه المستدير أو صاحبات الأنف الكبير. وهو لا يناسب أيضاً الشعر الرقيق جداً كونه يجعله يبدو فاقداً للحيوية. تساهم تسريحة الفرق الوسطي أيضاً في إبراز لون الجذور خاصةً في حال وجود شعر أبيض، مما يتطلّب الاستعانة بمستحضرات إخفاء الشيب حتى يحين موعد تلوين الشعر من جديد.

ما هي التسريحات التي يناسبها الفرق الوسطي؟

يضفي الفرق الوسطي لمسة عصريّة على الشعر الطويل والمالس، كما يترك طابعاً راقياً وأنيقاً على التسريحة في حال تنسيقه مع ربطة ذيل حصان منفّذة عند أسفل العنق.

ويتناسق الفرق الوسطيّ مع الشعر المنسدل على حريته في الحياة اليومية وحتى مع الشعر المجعّد. أما عند اعتماد تسريحة الشينيون فيستحسن تثبيت الفرق وكامل الشعر باستعمال الرذاذ لمنع تطايره والحفاظ على ثباته. ويمكن للفرق الوسطي أن ينفّذ على قصة مربعة أيضاً لإضفاء شخصيّة مميزة ذات طابع هندسيّ على كامل الإطلالة.