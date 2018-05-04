سفينة "شانيل" في قلب باريس.. خطوط بحرية وأمواج

تفاجأ الحضور في عرض Chanel Resort 2019، الذي أقيم مساء أمس في باريس، بسفينة ضخمة حطّت رحالها داخل "القصر الكبير" Grand Palais حيث تُقام عروض الدار عادة.

بلغ طول هذه السفينة 330 قدماً، وحملت اسم La Pausa تيمناً بفيلا في جنوب فرنسا كانت تملكها مؤسسة الدار الراحلة غابرييل شانيل. وقد اختالت العارضات بأناقة لافتة حول هذه السفينة فيما دُعي الحضور للاحتفال على سطحها بعد انتهاء العرض.

88 إطلالة قدّمها المدير الإبداعي للدار كارل لاغرفيلد في هذا العرض. وقد غلب عليها الطابع البحري وألوان الأبيض والأزرق بتدرجاته المختلفة، بالإضافة إلى بعض الإطلالات التي تزيّنت بالوردي وأخرى اختلط فيها ثنائي الأسود والأبيض.

تزيّنت العديد من إطلالات هذه المجموعة بطبعة الخطوط البحريّة وبرسمة الأمواج، كما تمّ استحضار تصميم السفينة التي ظهرت في ديكور العرض ليزيّن بعض الأزياء.

افتُتح العرض بمجموعة من السراويل المخطّطة بالطول تمّ ارتداؤها مع بلوزات بيضاء تزيّنت بعلامة Chanel وعبارة La Pausa، لتظهر بعدها إطلالات تمّ تنفيذها بالتويد متخذةً شكل تايورات، تونيك تمّ ارتداؤها فوق سروال قصير، أثواب صيفيّة، وسراويل ترافقت مع سترات قصيرة. كما لفتنا ظهور الدنيم الممزّق في بعض الإطلالات والاستعانة بالجلد اللمّاع لتنفيذ سراويل وسترات عصريّة.

تميّزت هذه المجموعة بطابعها الحيوي والعملي المريح. وقد بدت عصريّة بامتياز رغم أنها استحضرت أجواء ستينيّات القرن الماضي التي تناغمت بتناسق لافت مع صيحات الشارع.

وقد ارتدت جميع العارضات قبعات اتخذ معظمها تصميم "البيريه" وتزيّن ببروشات تمثّل الرموز الأيقونيّة الغالية على قلب Chanel. كما كان لافتاً ارتداؤهنّ جوارب بيضاء سميكة وأحذية بيضاء مسطّحة فيما جاءت بعض الحقائب مستوحاة من الأجواء البحرية التي خيّمت على المجموعة.

وصرّح القيّمون على تحضير هذا العرض أن سفينة La Pausa ستفتح أبوابها في الأيام الثلاثة التالية للعرض، حيث ستُعرض بداخلها مجموعة أزياء Chanel Resort 2019 للناس ولموظّفي الدار وللحرفيّين الذين عملوا على تنفيذها، والذين سيتمكنون من اصطحاب عائلاتهم بهدف اكتشاف أعمالهم. وبعد ذلك من المنتظر أن يتم تدوير كل العناصر التي استخدمت في بناء سفينة La Pausa حفاظاً على البيئة.