بالصور.. سيارة فرنسية شهيرة من تصميم مصمم أزياء

احتفلت شركة سيارات سترون الفرنسية بالعيد الخمسين لإطلاق سيارة MEHARI التي شاركت في العديد من الأفلام الفرنسية خصوصا البوليسية منها، وهي سيارة كانت تستخدمها الشرطة الفرنسية في ستينات القرن الماضي، ولاقت رواجا في المدن الساحلية الفرنسية والأوروبية كونها سيارة صيفية، كما شوهد الكثير من نجوم السينما والفن يقودون سيارة MEHARI في القرن الماضي أثناء إجازاتهم الصيفية في الجنوب الفرنسي.

وللتذكير بتاريخ هذه السيارة الفرنسية، أطلقت شركة Citroen هذا الشهر نسخة جديدة منها بالتعاون مع مصمم الأزياء الفرنسي العالمي Jean Charles de Castelbajac بكماليات جديدة وتصميم أكثر شبابية يواكب العصر.

وأطلقت سيارة MEHARI عام أحداث مايو 1968 الطلابية، في فترة عنيفة من الاضطراب المدني في #فرنسا سادتها الإضرابات العامة والاعتصامات في المصانع والجامعات في أنحاء الجمهورية الفرنسية بدفع من الطلاب والعمال والاشتراكيين والشيوعيين. وقد كانت أحداث مايو 1968 أكبر إضراب عام شهده تاريخ فرنسا.