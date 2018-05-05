هذا ما يجب أن تعرفوه عن تحضيرات حفل"ميت غالا"

يشكّل حفل Met Gala الذي يقام عادةً في يوم الاثنين الأول من شهر أيار/مايو، أضخم حفل للموضة على الصعيد العالمي. ويحتفل معهد الأزياء التابع لمتحف #ميتروبوليتان للفنون في نيويورك بهذا الحدث منذ 70 عاماً.

ويعتبر هذا الحفل بمثابة أوسكار الموضة، والأهم على الإطلاق في مجال صناعة الأزياء. فهو يجمع مشاهير العالم بهدف جمع التبرعات للمتحف الذي يختار في كل مرة موضوعاً جديداً للمعرض الذي يقام فيه وللحفل بحيث يتمكّن المشاهير من ارتداء ما يتناسب معه.

وقد تمّ هذا العام اختيار موضوع مثير للجدل يتمحور حول ارتباط الموضة بالدين وتحديداً بالكنيسة الكاثوليكية. ولذلك ستخصّص عدة صالات من متحف ميتروبوليتان لعرض مجموعة من الأزياء والأكسسوارات استُقدمت خصيصاً من الفاتيكان وتحديداً من أرشيف البابوات القدامى. كما سيتمّ تسليط الضوء في قسم آخر من المتحف على اهتمام المصممين الحاليين بالدين كمصدر وحي لتصاميمهم وأبرزهم "دولتشي أند غابانا"، " #فرساتسي"، و"ألكسندر ماكوين".

لائحة الحضور وسعر التذاكر

وتضم لائحة الحضور هذا العام حوالي 500 شخص من مشاهير الموضة، والسينما، والموسيقى، والفن. أما سعر التذكرة فيبلغ حوالي 30 ألف دولار ويصل سعر الطاولة إلى 275 ألف دولار. معظم تذاكر الحفل يتم شراؤها من جانب كبرى دور الأزياء التي تقدّمها للمشاهير كي يحضروا الحفل متألقين بتصاميمها. وقد جمع هذا الحفل حوالي 12 مليون دولار في العام الماضي وهو مبلغ كافٍ لتغطية المصاريف السنوية للمتحف.

ويستغرق التحضير لهذا الحفل عادةً حوالي 8 أشهر، ويتم العمل عليه بالتنسيق بين متحف ميتروبوليتان وفريق مجلة " #فوغ" تحت إدارة رئيسة التحرير آنا وينتور التي تتدخل في كافة تفاصيل الحفل بما في ذلك الموافقة على لائحة المدعوّين.

على هامش الحفل

يُحكى أنه خلال حفل Met Gala في العام 2004 تقدّم الرئيس الأميركي الحالي #دونالد _رمب بعرض للزواج على زوجته الحالية ميلانيا. وقد جرت العادة أن تكون النجمة " #بيونسيه" آخر الواصلين إلى الحفل لتبقى إطلالتها محطّ الأنظار، ولكنها تخلّفت عن الموعد في العام الماضي بسبب حملها بتوأم، فهل ستكون على الموعد مساء الاثنين المقبل لحضور حفل Met Gala بنسخته الـ70 الذي سيشارك فيه أيضاً كل من #أمل_كلوني، و #ريهانا، و #دوناتيللا_فرساتشي.