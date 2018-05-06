تخيل كم ثمن فستان زفاف ميغان ماركل!

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن #ثوب_زفاف_ميغان_ماركل خطيبة #الأمير_هاري سيكون من تصميم دار Ralph&Russo. وهي دار أزياء أسترالية انطلقت من العاصمة البريطانية لندن منذ حوالي 11 عاماً.

تم تقدير ثمن هذا الثوب بحوالي 180 ألف دولار. ومن المنتظر أن ترتديه ميغان خلال حفل الزفاف الذي سيقام يوم 19 أيار/مايو في كنيسة القديس جورجيوس بحضور 600 مدعو، وأكثر من مليار مشاهد عبر شاشات التلفزة والإنترنت. وستبقى بهذا الثوب في حفل الاستقبال الذي سيقام في قصر ويندسور بعد حفل الزفاف.

على أن تقوم ميغان باعتماد ثوب آخر في الحفل الخاص الذي سيقام أيضاً للمناسبة من قبل الأمير تشارلز على شرف العروسين. وتفيد المعلومات أن هذا الثوب سيكون من توقيع دار Burberry البريطانية.

وكان الثنائي Ralph&Russo هو من صمّم أيضاً الثوب الذي ظهرت به ميغان ماركل في الصورة الرسمية لخطوبتها من الأمير هاري وبلغ سعره حوالي 100 ألف دولار.