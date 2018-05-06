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تخيل كم ثمن فستان زفاف ميغان ماركل!

المصدر: العربية.نت- رانيا لوقا
من الصور الرسمية لخطوبة ميغان ماركل من الأمير هاري
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كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن #ثوب_زفاف_ميغان_ماركل خطيبة #الأمير_هاري سيكون من تصميم دار Ralph&Russo. وهي دار أزياء أسترالية انطلقت من العاصمة البريطانية لندن منذ حوالي 11 عاماً.

تم تقدير ثمن هذا الثوب بحوالي 180 ألف دولار. ومن المنتظر أن ترتديه ميغان خلال حفل الزفاف الذي سيقام يوم 19 أيار/مايو في كنيسة القديس جورجيوس بحضور 600 مدعو، وأكثر من مليار مشاهد عبر شاشات التلفزة والإنترنت. وستبقى بهذا الثوب في حفل الاستقبال الذي سيقام في قصر ويندسور بعد حفل الزفاف.

على أن تقوم ميغان باعتماد ثوب آخر في الحفل الخاص الذي سيقام أيضاً للمناسبة من قبل الأمير تشارلز على شرف العروسين. وتفيد المعلومات أن هذا الثوب سيكون من توقيع دار Burberry البريطانية.

وكان الثنائي Ralph&Russo هو من صمّم أيضاً الثوب الذي ظهرت به ميغان ماركل في الصورة الرسمية لخطوبتها من الأمير هاري وبلغ سعره حوالي 100 ألف دولار.

ميغان ماركل بثوب الزفاف في أحد أدوارها التمثيليّة ميغان ماركل بثوب الزفاف في أحد أدوارها التمثيليّة
ميغان ماركل والأمير هاري ميغان ماركل والأمير هاري
من عرض رالف أند روسو لربيع وصيف 2018 من عرض رالف أند روسو لربيع وصيف 2018
من تصاميم رالف أند روسو من تصاميم رالف أند روسو

كلمات دالّة

#الأمير هاري, #ثوب زفاف ميغان ماركل

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