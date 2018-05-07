تصاميم "ذكية" من برادا لرحلات 2019

اختارت المصممة الإيطالية، ميوتشيا برادا، أن تقدم مجموعتها الخاصة برحلات 2019 في مدينة نيويورك. وقد أرادت لتصاميمها أن تكون "ذكية" بحيث ترضي متطلبات كل امرأة ترغب بالجمع بين الراحة والأناقة المترفة في إطلالاتها.

عن هذا العرض قالت ميوتشيا برادا: "هو خليط من الفانتازيا والحقيقة، وهو ترجمة درامية لما هي عليه الحقيقة في يومنا هذا". وقد تضمنت مجموعة Prada Resort 2019 حوالي 50 إطلالة، وافتتح العرض بتصميم اختلط فيه البني بالأسود لتظهر بعدها الطبعات الهندسية المستوحاة من تسعينيات القرن الماضي.

التنورة القصيرة المزينة بالكشاكش شكلت القطعة الأساسية في هذه المجموعة، وقد تم تنفيذها بالخامات الجلدية حيناً والأنسجة السادة أو المطبعة حيناً آخر، وتناسقت بامتياز مع بلوزات دخلت عليها الكشاكش أو تفاصيل "الكروشيه". كما لفتنا ظهور السراويل ذات الخصر المنخفض التي تم تنسيقها مع سترات قصيرة متطابقة في العديد من الأحيان.

طابع الفانتازيا تجلى في هذه المجموعة من خلال القبعات الضخمة المستوحاة من الطراز الروسي، ومن خلال الجوارب السميكة التي تزينت بالترتر والأحذية الملونة المبتكرة.

أما الطابع العملي فظهر من خلال الحقائب الفاخرة التي اختلط فيها التصميم العصري مع الألوان الكلاسيكية، ومن خلال استعمال الجلد كخامة أساسية في هذه المجموعة من الأزياء "الذكية" باعتراف الجمهور ونقاد الموضة الذين تابعوا هذا العرض بكثافة وتفاعلوا معه على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرفوا على بعض إطلالات Prada لرحلات 2019 فيما يلي.