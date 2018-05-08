إطلالات مثيرة للجدل تغزو البساط الأحمر لحفل "ميت غالا"

"الموضة والوحي الديني" هو عنوان حفل Met Gala بنسخته ال70 الذي أقيم مساء أمس في متحف ميتروبوليتان للفنون في نيويورك. ويُعتبر هذا الحفل أهم حدث سنوي في مجال صناعة الموضة العالمية، وهو يختار في كلّ مرة موضوعاً جديداً بحيث يتمكن المشاهير من ارتداء ما يتناسب معه. فكيف قام النجوم بترجمة رؤيتهم الخاصة لموضوع هذا العام ومن كانت صاحبات الإطلالات الأكثر إثارة للجدل؟

- أجمع متابعو الحفل أن إطلالة النجمة الباربادوسيّة ريهانا كانت الأكثر إثارة للجدل كونها استوحت زيّها الفضيّ البرّاق من شخصيّة بابا روما وزيّنت رأسها بأكسسوار من وحي القبعة التي يعتمرها الباباوات. وقد حملت إطلالتها توقيع Maison Margiela Artisanal ومصمّمها المثير للجدل جون غاليانو.

- من الإطلالات المثيرة للجدل أيضاً ما اعتمدته النجمة ساره جيسيكا باركر بثوبها الذهبي الذي تزيّن بقلوب حمراء كبيرة وبأكسسوار مبتكر للرأس. وقد حملت إطلالتها توقيع Dolce&Gabbana.

- النجمة مادونا وصلت إلى الحفل برفقة المصمم جان بول غوتييه الذي وقّع إطلالتها. وهي اعتمدت تصميماً أسود مستوحى من أزياء رجال الدين وغطّت رأسها بتاج انسدل منه غطاء شبكيّ على الوجه.

- النجمة كاتي بيري اختارت زيّاً ذهبياً من Atelier Versace نسّقته مع حذاء عالي الساق باللون نفسه وجناحين ضخمين شكّلا محطّ أنظار الحضور والمشاهدين عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي الذين تابعوا هذا الحدث بكثافة.

- تألّقت النجمة ريتا أورا بإطلالة لافتة من التول الأسود حملت توقيع Prada، وتزيّنت بتطريزات باستيلية. وقد نسّقت ثوبها المزوّد بذيل طويل مع قفازات من الساتان وأكسسوار للرأس من وحي الموضوع العام للحفل.

- تألّقت النجمة بلايك لايفلي بإحدى أجمل إطلالات الحفل التي حملت توقيع دار Versace. فقد اختارت ثوباً باللون البرغندي رافقه ذيل طويل وتميّز بتطريزه الفضي الغني. كما رافقه أكسسوار للرأس يتناغم مع الموضوع العام للحفل.

- النجمة زندايا إختارت أيضاً ثوبها الفضي من Versace. وهو جاء مستوحى من الشخصية الفرنسية التاريخية جان دارك.

- النجمة الهندية بريانكا شوبرا اختارت إطلالة من توقيع دار Ralph Lauren، وقد تميّز ثوبها بتنفيذه بخامة المخمل باللون البرغندي وترافق مع غطاء ذهبيّ مبتكر للرأس.

- النجمة لانا ديل راي وصلت إلى الحفل برفقة النجم جارد ليتو وأليساندرو ميشيل مصمم دار Gucci. وقد اعتمدوا جميعاً إطلالات مبتكرة متناسقة طغى عليها لونيّ الأبيض والأزرق وترجمت رؤية الدار الإيطالية الفاخرة لموضوع هذا الحفل.

- النجمة جنيفر لوبيز وصلت إلى الحفل برفقة أوليفييه روستينغ مصمم دار Balmain الذي صمّم لها ثوباً أسود تزيّن بالريش وبتطريز مستوحى من موضوع الحفل.