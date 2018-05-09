النجمات تخلّفن عن موعدهن مع الأناقة في "كان"

تأثر حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي بنسخته الـ71 يوم أمس بغياب العديد من النجمات اللواتي انهمكن بحفل Met Gala الذي أقيم في اليوم السابق في مدينة #نيويورك ولم يتمكنن من الوصول إلى مدينة كان الفرنسية في الوقت المناسب للمشاركة بافتتاح هذا المهرجان السينمائي العالمي. ولكن رغم الحضور الخجول للنجوم والنجمات العالميين، إلا أن رئيسة اللجنة التحكيميّة للحفل كايت بلانشيت حرصت على توجيه رسالة إلى العالم عبر إطلالتها، فما هي هذه الرسالة؟

هي المرة الأولى التي يتمّ فيها اختيار النجمة الأسترالية كايت بلانشيت كرئيسة للجنة تحكيم المهرجان، مما سيجعلها محطّ أنظار الجمهور والإعلام طوال الأيام العشرة التي سيمتدّ عليها المهرجان. وقد حرصت كايت في افتتاحه على اختيار ثوب أسود من الدانتيل يحمل توقيع Armani Prive سبق لها أن ارتدته منذ أربع سنوات في حفل توزيع جوائز Golden Globes. وقد أرادت من خلال خيارها توجيه رسالة تحفّز الناس على تبنّي عادة الظهور بالأزياء نفسها في أكثر من مناسبة خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالتصاميم الفاخرة التي يتطلّب تنفيذها الكثير من الجهد والوقت والكلفة.

إطلالات لافتة

من الإطلالات التي كانت لافتة على البساط الأحمر في افتتاح هذا الحفل نذكر:

- تألّقت النجمة جوليان مور بإحدى أجمل إطلالات هذا الحفل، حيث اعتمدت ثوباً أحمر طويلا مزيّنا بالريش حمل توقيع دار Givenchy.

- اختارت مدونة الموضة كاميلا كويللو ثوباً أسود عاري الكتفين تميّز بتنورته الضخمة التي تزيّنت بالكشاكش الصغيرة. وقد حمل توقيع دار Ralph&Russo. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة ذات طابع عصري من Messika.

- اعتمدت النجمة بينيلوبي كروز ثوباً طويلاً من الدانتيل الأسود حمل توقيع دار Chanel.

- اللون الأسود وتوقيع دار Chanel كان أيضاً خيار النجمة كريستن ستيوارت لإطلالتها التي نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة وتسريحة شعر مبتكرة.

- النجمة الفرنسية ليا سيدو، الذي يندرج اسمها ضمن قائمة أسماء لجنة تحكيم المهرجان، اختارت إطلالتها من وحي عشرينيّات القرن الماضي وقد حملت توقيع دار Louis Vuitton.

- العارضة اللبنانية جيسيكا قهواتي تألّقت بثوب من الدانتيل باللون الوردي الفاتح من توقيع Zuhair Murad.

- الممثلة فريديريك بيل اختارت ثوباً عاري الكتفين باللون البيج العاري المزيّن بتطريزات سوداء من Yannina Fashion.

- النجمة رومي سترايد اختارت ثوباً فضياً من الحرير البليسيه حمل توقيع Roberto Cavalli Couture، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسية من De Grisogono.