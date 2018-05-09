6 خلطات لبشرة مشرقة في استقبال رمضان

تحتاج بشرتنا إلى عناية خاصة على أبواب الشهر الفضيل، ولذلك يشدّد خبراء العناية بها على ضرورة تزويدها بالعناصر المرطّبة والمغذّية للمحافظة على نضارتها خلال ساعات #الصوم الطويلة. فيما يلي جمعنا أبرز الخلطات السهلة والسريعة التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال. اكتشفوها واختاروا منها ما ينسبكنّ:

1- خلطة منقّية بالموز واللبن:

تساهم هذه الخلطة في تنقية البشرة في حال اعتمادها مرة أو مرتين أسبوعياً، أما تحضيرها فسهل ويعتمد على هرس نصف حبة صغيرة من #الموز وخلطها مع ملعقة كبيرة من الزبادي و5قطرات من زيت النعناع الأساسي. على أن يتمّ مدّ هذا الخليط على #البشرة لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر وتطبيق كريم مرطّب.

2- خلطة مفتّحة بمسحوق الأرز وزيت جوز الهند:

يشكّل مسحوق الأرز وزيت جوز الهند خليطاً مثالياً لتنقية البشرة وتفتيحها. وهو يؤمن أفضل النتائج في حال تطبيقه عليها مرتين أو ثلاثة أسبوعياً. يكفي خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وفرك البشرة بهذا الخليط بحركات دائرية لمدة 5 دقائق مما يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة. على أن يتم بعد ذلك تنظيف البشرة بالماء الفاتر ومسحها بماء الورد للمساعدة على إغلاق مسامها.

3- خلطة مغذّية بالأفوكادو والعسل:

تؤمن هذه الخلطة الحفاظ على نضارة البشرة في حال تطبيقها مرتين أسبوعياً. وهي سهلة وسريعة التحضير إذ تعتمد على مكوّنين فقط: يكفي هرس حبة فوكادو صغيرة ناضجة وخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي ثمّ تطبيق الخليط البشرة لحوالي 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر للحصول على نضارة فوريّة.

4- خلطة مرطّبة بالغليسيرين وماء الورد:

تؤمن هذه الخلطة للبشرة الرطوبة التي تحتاجها استعداداً للصوم طوال شهر رمضان المبارك. يكفي خلط كوب من الغليسيرين النقي مع كوب من ماء الورد والاحتفاظ بالخليط في زجاجة، بحيث يتمّ مسح البشرة بهذا الخليط صباحاً ومساءً للحصول على بشرة صحيّة ومحميّة من الجفاف.

5- خلطة العسل والجزر لبشرة شابة على الدوام:

يتميّز #العسل بمفعوله المرمم للبشرة، أما الجزر فهو غنيّ بالفيتامينات التي تمدّ الجلد بالنضارة. ولتحضير هذه الخلطة يكفي سلق جزرتين ومن ثمّ وضعهما في خلاّط الطعام مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو عصير الليمون إذا كانت البشرة دهنيّة. على أن يتم مد هذا الخليط المهروس على البشرة وتركه ليجفّ قبل إزالته بالماء الفاتر وترطيب البشرة بالكريم المناسب.

6- خلطة الرمان والشوفان المعززة للكولاجين:

يتمتع عصير الرمان بفوائده المغذية للبشرة والمعززة لإنتاج الكولاجين، فيما يقوم الشوفان بترطيب البشرة ويعمل عصير الليمون على تنقيتها. ولتحضير هذا الخليط يكفي مزج ملعقة كبيرة من عصير الرمان مع الكمية نفسها من عصير الليمون وملعقة كبيرة من #الشوفان، على أن يتم توزيع هذا الخليط على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة فبل غسله بالماء الفاتر.