أماتو كوتور تفتتح أسبوع الموضة العربي في دبي

افتُتح #أسبوع_الموضة العربي بنسخته السادسة في #دبي بعرض قدّمته دار Amato Couture لمصممها الفلبيني الأصل #فورن_وان الذي اختار الانطلاق بدار أزيائه من الإمارات العربية المتحدة في العام 2002. وقد ارتدت من تصاميمه أشهر النجمات والعارضات العالميات أمثال بيونسيه، جنيفر لوبيز، كاتي بيري، تيرا بانكس وهايدي كلوم.

"الضجيج الأبيض" أو White Noise هو العنوان الذي اختارته دار Amato Couture لمجموعتها من الأزياء الراقية الجاهزة المعروفة باسم Ready Couture. وقد طغى اللون الأبيض على كامل إطلالات المجموعة التي تناسب بكافة تفاصيلها العروس العصريّة.

الدانتيل شكّل الخامة الأساسية التي تمّ التركيز عليها في هذه المجموعة. وقد تضمّنت أثواب كوكتيل وفساتين طويلة وحتى جامبسوت دخل عليها الريش بلمساته الناعمة والمترفة ليتناسق بامتياز مع الطابع الرومانسي للدانتيل.

وحرصت دار Amato Couture على التنويع في القصّات والأفكار، بحيث بدت الإطلالات متجددة وعصريّة. كما تمّ التركيز على الأكمام المنفوخة، والشرائط، والقفازات الطويلة، والياقات الكبيرة، والجوارب القطنية التي أضفت بعداً درامياً لا يخلو من الأناقة على الإطلالات.

تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Amato Couture من الأزياء الجاهزة الراقية لخريف وشتاء 2018 فيما يلي.