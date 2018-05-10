هكذا تعرفون إذا كان شعركم صحياً أم لا!

لمعرفة حالة الشعر الصحيّة ومدى حاجته إلى عناية خاصة أنتم بحاجة إلى القليل من الماء فقط، وإلى القيام بالاختبار التالي القادر على الكشف عن وضعه الحقيقي وعن المشاكل التي يعاني منها.

اسكبوا بضع قطرات من الماء على خصلة من الشعر، فإذا قام الشعر بامتصاص الماء هذا يعني أن قشوره مفتوحة مما يعرّضه للتعب وفقدان الحيوية. أما إذا انزلقت قطرات الماء على الشعر فهذا يعني أن قشوره مغلقة وأليافه صحيّة. يمكن أيضاً قصّ خصلة صغيرة من الشعر ووضعها في كوب من الماء، فإذا طافت الخصلة على وجه الماء هذا يعني أن حالة الشعر الصحيّة ممتازة أما إذا انحدرت إلى أسفل الكوب فهذا يعني أن الشعر بحاجة إلى عناية خاصة.

- 4خطوات أساسيّة للحفاظ على شعر صحيّ:

إن تبنّي هذه الخطوات الأساسية في مجال العناية بالشعر يضمن الحفاظ على صحتّه وحيويته بشكل دائم:

• تخليص الشعر من التشابك:

إن أفضل طريقة لتخليص الشعر من التشابك هي من خلال استعمال فرشاة مصنوعة من وبر طبيعي، على أن يتم البدء بالتخليص من الأطراف باتجاه الجذور ثمّ تسريح الشعر بكل الاتجاهات لتهوئة فروة الرأس، وتنشيط الدورة الدموية، والتخلص من الغبار وبقايا مستحضرات التصفيف. والجدير ذكره أن استعمال الكونديشنر ضروري كونه يساهم في فكّ تشابك الشعر ويسهّل تسريحه دون تعريضه لأي ضغط.

• غسل الشعر بالطريقة الصحيحة:

يمكن لخطوات غسل الشعر أن تؤذيه في حال سوء تنفيذها، ولذلك يجب البدء بتخليصه قبل غسله وعدم سكب الشامبو مباشرةً عليه ولكن في اليد وخلطه بالقليل من الماء قبل وضعه على الشعر.

إن فرك فروة الرأس بالأظافر أثناء غسل الشعر يؤدي إلى تشابكه ويحفّز الإفرازات الدهنية، أما فركها بأطراف الأصابع فيساهم في تنظيفها وتأمين شعور بالراحة والاسترخاء.

من الضروري أيضاً التخلّص من أكبر كمية من الرغوة قبل البدء بتفويح الشعر بالماء، على أن تتّم عملية التفويح بالماء الفاتر وتستغرق المدة نفسها الذي استغرقها رغي الشامبو على الشعر.

• اعتماد القناع المناسب:

إن تغذية الشعر هو سرّ الحفاظ على صحته، وقوته. وهي تتم عادةً من خلال تطبيق قناع على الشعر مرة أو مرتين أسبوعياً بعد الشامبو مما يساهم في تغذية الشعر بالعمق كما يرطّبه ويحافظ على حيويته.

ينصح الخبراء بتطبيق القناع بواسطة اليدين على شعر رطب، وعلى طول الشعر باتجاه الأطراف. على أن يتم الابتعاد قدر المستطاع عن الجذور لتجنّب أن تصبح دهنيّة.

من الضروري ترك القناع على الشعر لمدة تتراوح بين 3و10دقائق، ويتم تسريح الشعر للتخلّص من أكبر كمية من المستحضر قبل تفويح الشعر وأثناء عمليّة التفويح.

إن عدم تفويح الشعر جيداً بعد تطبيق القناع يترك الشعر فاقداً للحيوية واللمعان. أما إذا بقي الشعر جافاً حتى بعد تطبيق القناع، فيمكن استعمال كريم مرطب للشعر لا يتطلّب أي تشطيف بالماء ويقوم على تغذية الشعر خلال النهار تماماً كما يفعل الكريم المغذي للبشرة.

• حسن استعمال مجفف الشعر:

من الضروري الاستعانة بفرشاة مستديرة مصنوعة من وبر طبيعي ومستحضر يحمي الشعر من الحرارة العالية قبل استعمال المجفف الكهربائي. على أن يتم تجفيف الشعر بكل الاتجاهات بواسطة المجفف المضبوط على حرارة معتدلة، وعندما يصبح الشعر جافاً يمكن البدء بتمليسه من خلال لفّه على الفرشاة وتعريضه للحرارة. ويتمّ بعد ذلك تطبيق القليل من المصل على الشعر لإضافة لمسة من اللمعان الصحيّ على الشعر.