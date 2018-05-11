جميلات "كان" يعتمدن البدلة الرجالية لأناقتهن

إذا كان البساط الأحمر في مهرجان كان السينمائي هو الإطار المثالي لارتداء الأثواب الطويلة الفاخرة المخصصة للسهرات، فإن النجمات يظهرن في يوميات المهرجان بإطلالات عملية يخترنها أيضاً بعناية لأنها ستكون محطّ أنظار الحاضرين والجمهور الكبير الذي سيتابع تفاصيلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد لفتنا اعتماد بعض النجمات على البدلة الرجالية، التي ارتدينها بأسلوب أنثويّ عصري ندعوكن للاطلاع عليه فيما يلي ولاعتماده في إطلالاتكن اليومية هذا الموسم:

- تشغل الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت منصب رئيسة اللجنة التحكيميّة لمهرجان كان هذا العام. وقد اختارت لإحدى إطلالاتها النهارية بدلة من Stella McCartney تميّزت بلونها الزهري الفاتح وبقصّة "البيبلام" التي اعتُمدت في سترتها. وهي نسّقتها مع حذاء بكعب مرتفع من Aquazzura باللون البيج العاري.

لفتتنا كايت بلاشيت ببدلة أخرى أيضاً اعتمدتها في إحدى مقابلاتها التلفزيونية وحملت توقيع Elizabeth Stewart. تميّزت هذه البدلة بلونها الأصفر الباستيلي وقد نسّقتها مع قميص أبيض وحذاء أبيض عالي الساق.

- الممثلة الفرنسية ليا سايدو تألّقت ببدلة باللون الأخضر الزمردي حملت توقيع دار Louis Vuitton، وقد نسّقتها مع قميص حريري باللون العاجي تركت عقدته عند العنق منسدلة وحذاء باللونين الأسود والأبيض.

وهي ظهرت أيضاً لدى وصولها إلى كان ببدلة سوداء نسّقتها مع قميص أبيض، وحرصت على أن تكمّل إطلالتها بلمسات كلاسيكيّة تجلّت في حقيبة اليد، والصندل، والنظارات السوداء.

- الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت بقيت وفيّة لدار Chanel التي اختارتها كإحدى سفيراتها. وهي تألّقت ببدلة من التويد باللون الأزرق تميّزت بسروال ذي خصر مرتفع جداً نسّقته مع صندل باللون الأبيض من Aquazzura وحقيبة ظهر سوداء من Chanel .

- النجمة كاري ماليغان ظهرت في إحدى المناسبات الترويجية لفيلمها المشارك بالمهرجان، وهي اعتمدت بدلة حمراء من Gucci تزيّنت بخطوط بيضاء مع صندل ذي كعب مرتفع تزيّن بالألوان نفسها.

- مدونة الموضة علا فرحات اختارت أيضاً البدلة لإطلالتها في إحدى مناسبات المهرجان. وقد اعتمدت بدلة باللون الأخضر الفاتح من Farfetch نسّقتها مع "توب" قصيرة من Jump man23، حذاء أسود ونظارات من GCDS.