هذه أسرار ماكياج هيفاء وهبي في مسلسلها الرمضاني

تشارك النجمة #هيفاء_وهبي في سباق المسلسلات الرمضانية هذا العام من خلال عملها الجديد الذي يحمل اسم #لعنة_كارما. وقد اعتمدت في إطلالتها أسلوب #الماكياج_الدخاني الذي نطلعكم على تفاصيله فيما يلي:

- تحضير البشرة ضروري من خلال ترطيبها بالكريم الذي يناسب طبيعتها، ومن ثم اعتماد مستحضر أساس يساهم في ثبات الماكياج لأطول فترة ممكنة.

- يشكّل كريم الأساس أساساً ضرورياً للماكياج كونه يحضّر البشرة لاستقبال المستحضرات الأخرى ويحافظ على ثباتها. اختاروا الجيل الجديد من كريمات الأساس التي تتضمن فوائد علاجيّة بالإضافة إلى خصائصها في مجال التغطية وإضفاء الإشراق. إن أفضل طريقة لتطبيق كريم الأساس هي بوضع القليل منه على الجبين والأنف والخدين والذقن، ومن ثم مده نحو الخارج باستخدام الأصابع أو بفرشاة خاصة للحصول على بشرة موحّدة، شفّافة وطبيعيّة.

- يساهم الكونسيلر في إضفاء الإشراق على كامل الإطلالة، فهو يعمل على إخفاء العيوب الصغيرة والهالات الداكنة المحيطة بالعينين. كما أنه مثالي لثبات ماكياج العينين عند تطبيقه على كامل الجفون العلويّة. أما قلم الإشراق فمفيد جداً في مجال إضفاء لمسات من الضوء على محيط العينين ومناطق الوجه الأخرى التي تحتاج إلى ذلك.

- تلعب ظلال الخدين دوراً أساسياً في منح البريق للبشرة، إذ يكفي وضع لمسة من هذه الظلال على المكان المناسب ليصبح الوجه أكثر إشراقاً. يُنصح بالابتسام عند وضع ظلال الخدين وتطبيق المستحضر عل الجزء الأكثر ارتفاعا من الخدين باستخدام فرشاة كبيرة.

- إن اعتماد الماكياج الدخاني على العينين لا يلزمنا باستعمال اللون الأسود أو الألوان الداكنة فقط، ولكن يمكن اعتماد هذه التقنية باستعمال تدرجات متعددة على أن يتم تمويهها وفق تقنية الماكياج الدخاني للحصول على النتيجة المطلوبة.

- نسقوا لون أحمر الشفاه مع لون البلاشر ليبدو الماكياج متناسقاً، واحرصوا على إبقاء تدرجات الشفاه حيادية وفاتحة عند اعتماد ماكياج دخاني قوي على العينين.