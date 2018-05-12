دعوة إلى الإيجابية تطلقها المصممة عائشة رمضان من دبي

قدّمت المصممة اللبنانية، عائشة رمضان، مجموعتها من الأزياء الخاصة بخريف وشتاء 2018 ضمن فعاليات أسبوع الموضة العربي الذي يختتم اليوم فعالياته في دبي.

وقد جمعت عائشة في تصاميمها بين بساطة اللمسات الأوروبية وحرارة اللمسات الشرقية. واختبرنا هذه الميزة في مجموعتها الجديدة التي بدت مرحة، دافئة وحاملة لدعوة إلى الإيجابية وحب الحياة.

انقسم عرض عائشة رمضان إلى 3 أقسام تميزت بأفكارها المتنوعة، حيث تلون القسم الأول بتدرجات الأبيض والأسود التي تم استعمالها كلاً على حدة في معظم الإطلالات. وتضمن أثوابا وتنانير طويلة تزينت بالكشاكش ودخلت عليها لعبة الشفافية بلمسات بسيطة.

في القسم الثاني من العرض تفجرت ألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي في إطلالات أحادية اللون، واختلطت فيما بينها في إطلالات أخرى على شكل طبعات مزركشة دخلت عليها أيضاً حيوية الأزرق وفرح الوردي. أما القسم الثالث من العرض فتميز بظهور الأقمشة اللماعة التي تلونت بالتدرجات الهادئة حيناً والمشرقة حيناً آخر.

كعادتها قدمت عائشة رمضان في مجموعتها الجديدة تصاميم عصرية قريبة من ذوق المرأة العربية، ولكن جديدها هذه المرة جو الإيجابية واللمسات المرحة التي سيطرت على الأزياء بأسلوب أنثوي مشرق وأنيق.

تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.