أجمل 10 أثواب حملت توقيع مصممين عرب في "كان"

عوّدنا المصممون العرب على إبداعاتهم التي تزيّن كلّ عام البساط الأحمر لمهرجان "#كان" السينمائي، وهذا ما يفسّر تهافت النجمات العالميات على اختيار إطلالات تحمل توقيع أسماء عربية بارعة أمثال: #إيلي_صعب، #زهير_مراد، محمد آشي، جورج حبيقة، طوني ورد، نيكولا جبران ورامي قاضي. تعرّفوا فيما يلي على أجمل الإطلالات التي اختارتها النجمات من توقيع المصممين العرب ليتألّقن بها في إطلالاتهن خلال المهرجان، واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكن هذا الموسم.

- تميّزت إطلالة دبيكا بادكون بكونها الأكثر ابتكاراً حتى الآن، ففي مرورها على البساط الأحمر للمهرجان لفتت النجمة الهندية الأنظار بثوب تزيّنه الكشاكش الضخمة حمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي الذي أبدع في تصميمه وتنفيذه.

- بدت النجمة البريطانية المخضرمة هيلين ميرين في منتهى الأناقة بثوبها الكحلي الذي اختلط فيه قماش المخمل مع الفوال، وحمل توقيع دار Elie Saab.

- تألّقت النجمة الهندية آيشواريا راي بثوب فضيّ عاري الكتفين، تميّز بتنورته الواسعة والمفتوحة من الأمام على ثوب طويل قريب من الجسم. وقد لفتنا ثوبها بتطريزه المميز وهو حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.

- اختارت مقدمة البرامج اللبنانية دانييلا رحمه ثوباً ذهبياً مطرّزا بالكامل تزيّنه ياقة من الريش وحزام معدنيّ عند الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad.

- اعتمدت العارضة ومقدمة البرامج الإسبانية الأصل نيفيز ألفاريز ثوبها الأبيض من دار Elie Saab. وقد لفتنا بتطريزاته المبتكرة وزيّنه حزام أسود عند الخصر.

- اختارت الإعلامية اللبنانية ديما صادق إطلالة من توقيع دار Georges Hobeika. وقد نسّقت ثوبها الأبيض مع أكسسوارات باللون الفضي ومجوهرات ماسيّة من Falamank by Tarfa Itani.

- تألّقت عارضة الأزياء البرتغالية الشهيرة ساره سمبايو بثوب باللون الذهبي تميّز بتطريزاته الهندسية المبتكرة وحمل توقيع دار Zuhair Murad.

- اختارت الإعلامية علا الفارس ثوبها الذهبي الذي ترافق مع ذيل طويل انسدل من الكتفين. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad.

- تألّقت الممثلة الهندية ماليكا شيرويت ثوباً من الدانتيل الرمادي تميّز بتطريزه المبتكر على شكل بتلات أزهار ثلاثيّة الأبعاد. وقد حمل توقيع دار Tony Ward

- اختارت المؤثّرة اللبنانية كارن وازن ثوباً عاري الكتفين باللون الأصفر من دار Nicolas Jebran. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل ذهبي وأقراط ماسيّة من Chopard.