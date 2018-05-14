ناردين فرج من مقدمة برامج لأيقونة موضة تستحق المتابعة

أثبتت #ناردين_فرج مقدّمة برنامج "ذا فويس" أنها أيقونة موضة من الطراز الأول تستحق المتابعة. فقد تميّزت إطلالاتها طوال فترة البرنامج بلمسات متجددة وأناقة لافتة ابتعدت فيها عن الأزياء الروتينيّة والتصاميم المكرّرة.

إطلالات ناردين طوال فترة #البرنامج كان وراءها، بالإضافة إلى ذوقها الشخصي، فريق عمل محترف ضمّ منسّق الأزياء سيدريك حداد، وخبيرة الماكياج مايا يمين، ومصففة الشعر فاديا المندلق الذين نجحوا في تقديم مقدّمة برنامج "ذا فويس" بأسلوب مميّز في مجال الأناقة يستحقّ المتابعة والتمثّل به في إطلالاتنا هذا الموسم. تعرّفوا فيما يلي على أبرز #التصاميم الأنيقة التي ظهرت بها ناردين في هذا البرنامج:

- تألّقت ناردين في الحلقة الختامية من برنامج #ذا_فويس بإطلالة ذهبيّة حملت توقيع المصممة الإماراتية حمدة الفهيم. وقد تميّزت إطلالتها هذه بالتطريز الغني في القسم العلوي من الثوب وبالشراريب التي زيّنت التنورة. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل ذهبي ومجوهرات عصريّة لافتة.

- في الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج، بدت ناردين مشرقة بثوب أصفر طويل بكتف واحدة من Alex Perry. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ذهبيّة تزيّنت بأحجار فيروزيّة اللون.

- من #الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها ناردين أيضاً ثوب قصير مزخرف بلوني الأسود والأبيض حمل توقيع دار Balmain. وقد نسّقته مع حذاء أسود كلاسيكي، ومجوهرات مبتكرة، وماكياج دخاني مميّز، وتسريحة بسيطة جداً.

- من أجمل الإطلالات التي اعتمدتها ناردين في برنامج "ذا فويس" تلك التي تألّفت من ثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بالكشاكش الصغيرة في القسم الأسفل منه. حمل هذا الثوب توقيع المصممة حمدة الفهيم وتميّز بطرازه "الريترو" الذي انسحب أيضاً على مجوهراتها، وماكياجها، وتسريحتها.

- من الإطلالات المميزة التي اعتمدتها ناردين تلك التي حملت توقيع المصمم جورج حبيقة وتألّفت من "توب" وسروال باللون الأزرق تميّزا بتطريزهما المبتكر، العصريّ، والغنيّ.

- لا تتردد ناردين في اعتماد الإطلالات البرّاقة، ولكنها تحرص في هذه الحالة على البساطة في التصميم كما في ثوبها الفضي الذي تزيّن بحزام أسود عريض وحمل توقيع المصمم اللبناني راني زاخم.