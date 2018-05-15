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نجمات "كان" يعشقن الأحجار الثمينة والمجوهرات الفاخرة

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
كاميلا كويللو
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تولي دور المجوهرات العالمية اهتماماً كبيراً بمهرجان #كان السينمائي. وتواكب إطلالات المشاهير بأجمل تصاميمها من #المجوهرات، حتى إن بعضها يقدّم مجموعات خاصة من القطع لهذا الحدث. تعرّفوا فيما يلي على أجمل المجوهرات التي اختارتها النجمات والمؤثرات على البساط الأحمر لهذا المهرجان:

- تألّقت العارضة الأميركية أريزونا موز بإطلالة ناعمة على #البساط الأحمر للمهرجان. وقد نسّقت أزيائها مع مجوهرات من Chopard تألّفت من أقراط وعقد ماسيّ تزيّن بأحجار من الياقوت.

- اختارت ملكة جمال الكون للعام 2016 إيريس ميتينير مجوهراتها من De Grisogono. فاعتمدت خاتم Onde المصنوع من الذهب الأبيض والمرصّع بالماس، ونسّقته مع أقراط ماسيّة كبيرة للأذنين.

- اعتمدت الممثلة الإسترالية كايت بلانشيت أقراطاً طويلة تزيّنت بالماس وبالأحجار الكريمة الملوّنة من توقيع دار Chopard الفرنسيّة.

نهى نبيل نهى نبيل
كايت بلانشيت كايت بلانشيت
بيلا حديد بيلا حديد

- اختارت المؤثّرة البرازيلية كاميلا كويللو مجوهراتها الماسية من Messika. وقد قيل أن إطلالتها التي تضمّنت بالإضافة إلى المجوهرات ثوباً أسود من Ralph&Russo بلغت كلفتها مليون دولار.

- تزيّنت العارضة والممثلة الرومانية كاترينيل مارلون بعقد ماسيّ توسّطته حبّة زمرد كبيرة حمل توقيع Chopard. وقد بدا متناسقاً بامتياز مع ثوبها الأحمر العاري الكتفين.

- تألّقت العارضة ومقدمة البرامج التشيكيّة بيترا نمكوفا على البساط الأحمر بإطلالة لافتة نسّقتها مع عقد، وأقراط، وخاتم اختلط فيها الماس مع أحجار الزمرد الخضراء. وقد اختارت مجوهراتها من Chopard.

- اعتمدت الممثلة التايلاندية برايا لوندبيرغ إطلالة فضيّة نسّقتها مع مجوهرات من De Grisogono تألّفت من أقراط كبيرة مرصعة بالماس وسوار.

- لفتتنا المؤثّرة الكويتية نهى نبيل بأناقتها على البساط الأحمر للمهرجان. وقد اختارت مجوهراتها الماسيّة من Messika.

كاترينيل مارلون كاترينيل مارلون
بيترا نمكوفا بيترا نمكوفا
برايا لونبيرغ برايا لونبيرغ
إلسا هوسك إلسا هوسك
إيريس ميتينير إيريس ميتينير
أريزونا موز أريزونا موز

- تألّقت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيللا حديد بمجوهرات من دار Bulgari تألّفت من ساعة Serpenti المرصعة بالماس بالإضافة إلى عقد وخواتم زيّنت بها عنقها وأصابعها.

- اختارت العارضة السويدية إلسا هوسك عقداً ماسياً لافتاً من Chopard لتكمّل به إطلالتها ذات الطابع "الريترو".

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#مهرجان كان, #المجوهرات, #البساط, #كان

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