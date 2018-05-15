نجمات "كان" يعشقن الأحجار الثمينة والمجوهرات الفاخرة

تولي دور المجوهرات العالمية اهتماماً كبيراً بمهرجان #كان السينمائي. وتواكب إطلالات المشاهير بأجمل تصاميمها من #المجوهرات، حتى إن بعضها يقدّم مجموعات خاصة من القطع لهذا الحدث. تعرّفوا فيما يلي على أجمل المجوهرات التي اختارتها النجمات والمؤثرات على البساط الأحمر لهذا المهرجان:

- تألّقت العارضة الأميركية أريزونا موز بإطلالة ناعمة على #البساط الأحمر للمهرجان. وقد نسّقت أزيائها مع مجوهرات من Chopard تألّفت من أقراط وعقد ماسيّ تزيّن بأحجار من الياقوت.

- اختارت ملكة جمال الكون للعام 2016 إيريس ميتينير مجوهراتها من De Grisogono. فاعتمدت خاتم Onde المصنوع من الذهب الأبيض والمرصّع بالماس، ونسّقته مع أقراط ماسيّة كبيرة للأذنين.

- اعتمدت الممثلة الإسترالية كايت بلانشيت أقراطاً طويلة تزيّنت بالماس وبالأحجار الكريمة الملوّنة من توقيع دار Chopard الفرنسيّة.

- اختارت المؤثّرة البرازيلية كاميلا كويللو مجوهراتها الماسية من Messika. وقد قيل أن إطلالتها التي تضمّنت بالإضافة إلى المجوهرات ثوباً أسود من Ralph&Russo بلغت كلفتها مليون دولار.

- تزيّنت العارضة والممثلة الرومانية كاترينيل مارلون بعقد ماسيّ توسّطته حبّة زمرد كبيرة حمل توقيع Chopard. وقد بدا متناسقاً بامتياز مع ثوبها الأحمر العاري الكتفين.

- تألّقت العارضة ومقدمة البرامج التشيكيّة بيترا نمكوفا على البساط الأحمر بإطلالة لافتة نسّقتها مع عقد، وأقراط، وخاتم اختلط فيها الماس مع أحجار الزمرد الخضراء. وقد اختارت مجوهراتها من Chopard.

- اعتمدت الممثلة التايلاندية برايا لوندبيرغ إطلالة فضيّة نسّقتها مع مجوهرات من De Grisogono تألّفت من أقراط كبيرة مرصعة بالماس وسوار.

- لفتتنا المؤثّرة الكويتية نهى نبيل بأناقتها على البساط الأحمر للمهرجان. وقد اختارت مجوهراتها الماسيّة من Messika.

- تألّقت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيللا حديد بمجوهرات من دار Bulgari تألّفت من ساعة Serpenti المرصعة بالماس بالإضافة إلى عقد وخواتم زيّنت بها عنقها وأصابعها.

- اختارت العارضة السويدية إلسا هوسك عقداً ماسياً لافتاً من Chopard لتكمّل به إطلالتها ذات الطابع "الريترو".