هكذا بدت إطلالة دانيللا سمعان في حفل زفافها من فابريغاس

شكّلت إطلالة اللبنانية دانييلا سمعان خلال حفل زفافها من لاعب فريق تشيلسي سيسك فابريغاس يوم أمس حديث الناس. فقد حرصت العروس على نشر تفاصيل إطلالتها في حسابها على موقع إنستغرام فيما نشر العريس، الذي يعتبر من بين أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، صوراً أيضاً من حفل الزفاف.

تألّقت دانيللا بثوب أبيض من الدانتيل حمل توقيع Rosa Clara، تميّز بقصّته القريبة من الجسم وبحبيبات الكريستال التي غطّت القسم العلوي منه. وقد اهتمّ بماكياجها خبير التجميل بسام فتوح، فيما اختارت لشعرها تسريحة منسدلة زيّنتها بأكسسوار ناعم. أما العريس فبدا شديد الأناقة بتوكسيدو باللون الأسود تزيّن بياقة مخملية.

تزوّج فابريغاس من أم أولاده الثلاثة في قصر Cliveden House الواقع في منطقة بركشاير البريطانية، وهو المكان نفسه الذي ستقضي فيه ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري الليلة السابقة لحفل زفافها الذي سيقام نهاية الأسبوع الجاري.

ودانيللا سمعان هي أم لخمسة أولاد: اثنان من زواجها السابق وثلاثة من علاقتها باللاعب فابريغاس. وقد اختارت العروس ابنتها البكر ماريا كوصيفتها الأساسية، وهي تألقت بثوب باللون البنفسجي حمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، أما ابناها جوزف وليوناردوا فارتديا بدلات مماثلة لبدلة العريس. وقد تزيّنت ابنتاها ليا وكابري بأثواب بيضاء طويلة تتناسب مع دورهن كفتيات شرف.

وكانت دانيللا قد نشرت أيضاً في وقت سابق صوراً مع بناتها اللواتي لعبن دور فتيات الشرف وهن يرتدين أزياء من الدانتيل تتناسق مع ثوبها الأحمر. وقد حملت جميع إطلالاتهن توقيع المصمم اللبناني صادق ماجد.