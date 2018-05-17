5 نصائح عملية للعناية ببشرتكِ في رمضان

إذا كنت تحاولين تحقيق التوازن بين حياتك المهنية والشخصية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل، بالكاد سيكون لديك الوقت للقيام بالمهام الملقاة على عاتقكِ، فما بالك بقضاء ساعات كل أسبوع في #العناية_ببشرتك. ولذلك جمعنا لك فيما يلي 5 نصائح تؤمن لك الحصول على #بشرة رائعة في أسرع وقت ممكن.

1-نظمي نفسك:

ألقي نظرة على رف الحمام. هل يمكنك حتى أن تريه تحت كل هذه المنتجات المتراكمة عليه؟ إذا أردت تبسيط روتين العناية ببشرتك، احرصي على أن تكون فقط الأشياء التي تستخدمينها يوميا موجودة هناك. وبدلا من إضاعة الوقت في البحث عن المنظف (وتناول الملطف بالغلط)، ضعي منتجات العناية ببشرتك الضرورية فقط بشكل مرتب حسب ترتيب استخدامها. على أن تكون كل المنتجات الأخرى (مطاطات الشعر، مستحضرات البشرة الأسبوعية، وغيرها من العلب والزجاجات) مرتبة تحت المغسلة أو في سلة جميلة.

2-اعتمدي على تعدد المهام:

خذي منظف الوجه والمقشر حين تستحمين بحيث يكون كل ما عليك فعله هو الاستحمام وتنظيف الجسم والوجه جيدا. ومن الطرق الأخرى لتعدد المهام هي استخدام منتجات تقوم بأكثر من مهمة- كريم منظف يقشر البشرة أيضا، الشامبو الذي يحتوي على كونديشنر، أو مستحضرات الماكياج التي لها أكثر من استخدام (مثل أحمر الخدين الذي يمكن استخدامه كملون للشفاه). فكلما قل عدد المهام التي عليك القيام بها في الصباح والمساء، كان ذلك أفضل.

3-قللي من الماكياج:

ليس عليك أن تضعي ماكياجا كاملا في كل مرة تخرجين فيها من المنزل، خاصة إذا لم يكن لديك وقت كافٍ. واستخدام القليل من المستحضرات قد يجعلك تبدين رائعة، كما أن المنتجات المناسبة قد توفر عليك وقتا كبيرا في الصباح. استبدلي كريم الأساس الثقيل (الذي يستغرق وضعه بشكل صحيح بعض الوقت) بكريم مرطب ملون، الذي يتم وضعه بسرعة وسهولة دون أخطاء. ضعيه كما تضعين أي كريم مرطب. أضيفي الكونسيلر في الأماكن التي بحاجة لذلك (تحت العينين، حول الأنف) وثبتيه ببودرة شفافة. ويمكن أيضا استخدام ملون الخدود كملون للشفاه.

4- اهتمي بالحصول على كفايتك من النوم والطعام

أفضل طريقة لتوفير وقت العناية بالبشرة هي ضمان أن تبدو بشرتك جيدة دون أن تضطري إلى بذل الكثير من الجهد:

• احصلي على كفايتك من الراحة: النوم لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات ليلياً يمنح بشرتك الوقت الكافي للتجدد.

• حافظي على رطوبة البشرة: عدم شرب كميات كافية من الماء يجعل البشرة تبدو باهتة ومتعبة بقدر ما ستشعرين أيضا بالتعب جراء جفاف الجسم.

• تناولي غذاء جيدا: تخلي عن الأطعمة المصنعة المليئة بالملح والسكر، والتي قد تجرد بشرتك من الحيوية مع مرور الوقت. بدلا من ذلك، اختاري الأطعمة الجيدة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الجيدة، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.

4- احرصي على الخضوع لجلسة تنظيف الوجه:

من الطرق الأخرى لتقليل وقت العناية ببشرتك هي إجراء جلسات لتنظيف الوجه والعناية به في معهد التجميل. فجلسة واحدة كل 6 أو8 أسابيع تنظم بشرتك وتمنحك بشرة صافية، ناعمة، وخالية من البقايا التي تسد المسام، كما أن هذا سيقلل من احتمال تعرضها للمشاكل الصغيرة.

5- واظبي على روتين العناية اليومية:

احرصي على تنظيف وجهك صباحاً ومساءً برغوة منظّفة تتناسب مع طبيعة بشرتك بعد إزالة الماكياج. واحرصي على تطبيق مصل مغذٍّ قبل وضع كريم النهار أو كريم الليل. ولا تنسي وضع كريم واقٍ من الشمس عند التعرّض المباشر لأشعتها الذهبية.