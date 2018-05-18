نجمات بوليوود يخطفن الأنظار بأناقتهن في"كان"

تواكب النجمات الهنديات فعاليات #مهرجان_كان السينمائي بحضورهن الطاغي وأناقتهن اللافتة. وهنّ يعتمدن غالباً على #التصاميم الباهرة التي تلفت الأنظار بتطريزاتها الغنيّة وتفاصيلها المترفة. تعرّفوا فيما يلي على أجمل ما ارتدته أشهر نجمات بوليوود على البساط الأحمر لهذا المهرجان:

- تألّقت الممثلة آيشواريا راي بثوب أزرق مستوحى من جمال الطاووس ورقّة الفراشة. حمل هذا الثوب توقيع المصمم الفلبيني المستقرّ في دبي مايكل سينكو وقد استغرق العمل عليه حوالى 3000ساعة.

- اختارت النجمة دبيكا بادكون ثوباً طويلاً من الدانتيل الأبيض حمل توقيع دار زهير مراد. وقد رافقه "كاب" من الدانتيل انسدل من الكتفين ليلامس الأرض بذيله الطويل.



- اعتمدت النجمة سونام كابور اللون الأبيض لإحدى إطلالاتها المميزة التي تألّفت من تنورة كبيرة مطرّزة و"توب" من الدانتيل تميّزت بأكمامها المبتكرة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

- اختارت النجمة كانغانا رانوت ثوباً من الدانتيل باللون الرمادي الفاتح تميّز بتطريزه الغني وبذيل طويل رافقه. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

- اعتمدت النجمة ماليكا شيرويت ثوباً طويلاً حمل توقيع المصمم طوني ورد وتميّز بتطريزه المبتكر على شكل بتلات أزهار ثلاثيّة الأبعاد.

- من الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر إطلالة النجمة ماهيرا خان التي تميّزت بعقدة سوداء كبيرة عند الكتف حملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران. وقد لفتتنا أيضاً بإطلالة أخرى تألّفت من سروال عريض و"توب" باللون الأبيض ارتدتهما تحت رداء يشبه "الكيمونو" الياباني المطبّع، وقد حملت إطلالتها توقيع Elan.

- لفتت النجمة هوما قريشي الأنظار بأناقتها في عدة إطلالات اعتمدتها من بينها ثوباً طويل من الأورغنزا زيّنته تطريزات فضيّة، وحمل توقيع المصمم اللبناني علي يونس. كما لفتتنا ببدلة باللون البيج تزيّنت بقطع معدنية وحملت توقيع المصمم الهندي Nikhil Thampi.