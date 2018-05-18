هكذا تمنعين جفاف شعركِ وتساقطه في رمضان

إذا كنتِ تعانين من مشكلة #جفاف_الشعر وزيادة في نسبة تساقطه خلال الشهر الفضيل، فاعلمي أن هذا الأمر طبيعي في ظل ساعات الصيام الطويلة، التركيز على تناول الأطعمة الدسمة والحلويات مع الامتناع عن #شرب_الماء لساعات متتالية. ولكن يكفي اختيار المستحضرات المناسبة والمواظبة على العناية بالشعر للتخفيف من حدّة هذه المشاكل الشائعة.

- هل يتساقط شعركِ فعلا؟

تذكّري دائماً أن الرأس يتضمّن حوالى 100.000 شعرة عندما يكون الشعر سليماً، وأن 90%من هذا الشعر هو في طور النمو أما الشعر المتبقي ففي مرحلة انتقالية أو طور الراحة. ولذلك فمن الطبيعي أن يتساقط ما بين 80 إلى 100 شعرة يوميا. كما أن الشعر ينمو في دورات متتالية تتألّف كل منها من مراحل ثلاث:

1. مرحلة النمو: حين تبدأ الخلايا في فروة الرأس بالتكاثر بسرعة، يبدأ الشعر الجديد بالنمو. وهي تشكل إضافة إلى الكيراتين والبروتينات الأخرى، المكونات الأساسية للشعر.

2. المرحلة الانتقالية: تمتد على أسبوعين أو ثلاثة بعد توقف نمو الشعر.

3. مرحلة الراحة: تدوم عادة بين 2و3 أشهر، خلالها ترتاح بصيلات الشعر. وفي نهاية هذه المرحلة، يتم التخلص من الشعر القديم وتبدأ الدورة الجديدة.

- الشامبو المناسب:

الشامبو المناسب، عليه أن يحافظ على نظافة وصحة وقوة شعرك.

* إذا كان شعرك عاديا، اختاري #شامبو مصمم لنوعه للحفاظ على صحته.

* إذا كان شعرك مجعدا، اختاري شامبو مرطب.

* إذا كان شعرك مصبوغا أو استخدمت الهايلايت عليه استخدمي يوميا ملطفا للشعر وشامبو للشعر المصبوغ.

* استخدمي من وقت لآخر شامبو البيض لإضافة البروتين إلى شعرك. وهو أيضا لطيف جدا على الشعر ولا يزيل الزيوت الطبيعية.

- الملطف للعناية:

استخدمي الملطف بشكل منتظم، فهو يكافح أضرار تلين الشعر والتلوث البيئي والعلاجات الكيميائية، مما يساعد فروة رأسك على تعويض الرطوبة المفقودة ويمنح شعرك البريق والمرونة. اختاري الملطف بعناية.

* استشيري أخصائية الشعر بشأن نوع الملطف الذي يحتاجه شعرك، وإذا كنت تعانين من أي حالات طبية استشيري طبيبك أيضا.

* اغسلي شعرك بالشامبو وجففيه بالمنشفة قبل وضع الملطف من الجبهة إلى الأطراف ومن الجذور إلى الأطراف.

* إذا كان ذلك ممكنا، ضعي الملطف العميق على شعرك واجلسي لمدة تتراوح بين10و15 دقيقة وعرضي شعرك للبخار.

- خطوات ضرورية:

يشكّل اتباع هذه الخطوات ضرورة للحفاظ على شعر صحيّ في مختلف الظروف:

* مشطي شعرك قبل غسله، للتخلص من أي أوساخ عالقة به.

* دلكي فروة رأسك بلطف لتحفيز الدورة الدموية.

* ليس هناك من عدد معين لمرات غسل الشعر بالشامبو. فكلما شعرت أن شعرك متسخا، اغسليه بلطف، باستخدام شامبو مناسب لنوعه وكوندشينر يساعد على تلطيفه ويسهّل عملية تسريحه.

* لمنح البريق للشعر، أضيفي القليل من خل التفاح إلى مياه شطفه على أن تكون معتدلة الحرارة والأفضل أن تكون مائلة إلى البرودة.

* دعي شعرك يجف طبيعيا، اعصريه ثم استخدمي المنشفة لتجفيفه. وهكذا تحصلين على شعر صحي رطب.

* لا تستخدمي فرشاة الشعر إلى أن يجف شعرك؛ فالشعر المبلل يتضرر بسهولة. وتجنبي فرشاة الشعر البلاستيكية لأنها تسبب تشابك الشعر.

* حاولي قدر المستطاع تجنب جهاز تجعيد الشعر ومجفف الشعر الذين يسببان تلف الشعر. تجنبي أيضا الحرارة والتعرض الطويل للشمس.