أخيرا.. هذه مصممة فستان زفاف ميغان ماركل

إذا كانت معظم تفاصيل وتدابير حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل أصبحت معروفة قبل صباح اليوم، إلا أن كلّ المعلومات حول ثوب الزفاف الذي اختارته العروس بقيت سريّة حتى لحظة نزولها من السيارة التي أقلّتها إلى كنيسة سان جورج في وندسور حيث أقيمت مراسم الزفاف.

وقد بدت ميغان ماركل متألّقة بثوبها الأبيض الذي جمع بين البساطة والطابع العصري وحمل توقيع المصممة البريطانية كلير وايت كيللر التي تشغل منذ حوالي العام منصب المديرة الإبداعية في دار Givenchy. وهي أول امرأة تتسلّم هذا المنصب في تاريخ هذه الدار الفرنسيّة العريقة.

تمّ تنفيذ ثوب ميغان بقماش أورغنزا الحرير وترافق مع طرحة من التول الحريري بلغ طولها 5 أمتار وتزيّنت بتطريزات تجسّد دول الكومنولث الـ53. وقد استغرق تطريزها مئات الساعات من العمل اليدوي.

وزيّنت ميغان رأسها بتاج من مجموعة الملكة إليزابيث الخاصة تمّ تصميمه في العام 1932 وترصيعه بحبيبات ماسيّة متعددة الأحجام. وقد ارتدت أيضاً أقراطا وسوارا من Cartier. وقد نسّقت ميغان ثوبها مع حذاء من الساتان حمل توقيع دار Givenchy أيضاً.

وبدت والدة ميغان دوريا راغلند أنيقة بثوب باللون الأخضر الفاتح من Oscar de La Renta نسّقته مع قبعة باللون نفسه ومع حذاء من Aquazurra. أما أزياء أطفال الشرف فحملت بدورها توقيع دار Givenchy.