من الأكثر أناقةً من بين المدعوات إلى الزفاف الملكي؟

بدت قائمة المدعوين والمدعوات إلى زفاف #الأمير_هاري على #ميغان_ماركل مختارة بعناية، فقد تمّ استبعاد الدعوات الموجهة إلى سياسيين من بريطانيا وخارجها، واقتصرت الدعوات الخاصة فقط على الأهل والأصدقاء وممثلين عن مجموعة من المؤسسات الإنسانية. وقد بلغ الحضور داخل الكنيسة حوالي 600 شخص فيما احتشد الآلاف في شوارع المدينة لتحية موكب العروس. فمن كانت الأكثر أناقةً من بين الشهيرات اللواتي دعين إلى هذا الحفل؟

- بدت المحامية اللبنانية المدافعة عن حقوق الإنسان #أمل_علم_الدين مشرقة وهي تتأبط ذراع زوجها النجم الهوليوودي الوسيم #جورج_كلوني لدى وصولهما منذ قليل إلى مكان إقامة الزفاف الملكي. وقد اختارت أمل للمناسبة ثوباً أصفر مشرقا من Stella McCartney تميّز بكونه متوسط الطول وبسيطا من حيث التصميم الذي يذكّر بأناقة نجمات الخمسينيات. نسّقت أمل ثوبها مع قبعة باللون نفسه، وحذاء باللون الذهبي وحقيبة "كلاتش" بلوني الأسود والذهبي. أما جورج كلوني فاختار بدلة باللون الرمادي الفاتح وربطة عنق بلوني الرمادي والأصفر لتتناسق مع إطلالة زوجته المشرقة.

- اعتمدت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام إطلالة باللون الكحلي تحمل توقيعها فيما اختار زوجها لاعب كرة القدم البريطني دايفيد بيكهام توكسيدو بألوان الأسود والرمادي. واللافت أن إطلالة فيكتوريا جاءت شبيهة إلى حدّ بعيد من حيث اللون والتصميم بالإطلالة التي سبق أن اعتمدتها في زفاف الأمير ويليام من كايت ميدلتون.

- اختارت الإعلامية الشهيرة #أوبرا_ونفري ثوباً باللون الزهري الفاتح حمل توقيع Stella McCartney. ونسّقت إطلالتها مع قبعة بيضاء مبتكرة وحقيبة صغيرة باللون البيج.

- تألّقت لاعبة كرة المضرب #سيرينا_ويليامز بثوب باللون الزهري من دار Versace نسّقته مع أكسسوار مبتكر للرأس ومجوهرات من Bulgari.

- اختارت النجمة الهندية بريانكا شوبرا تايور باللون البنفسجي الفاتح من Vivienne Westwood نسّقته مع قبعة كبيرة باللون البنفسجي أيضاً.

- وصلت بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كايت ميدلتون إلى الزفاف الملكي برفقة زوجها جايمس ماثيو. وقد اختارت التميّز بطراز الأناقة الإنكليزية من خلال ثوبها الأخضر الفاتح المطبّع بالأزهار.