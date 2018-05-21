هكذا تحصلين على الشعر الطويل الذي تحلمين به

عندما تقررين الحصول على شعر طويل، ستمرين غالباً ببعض المراحل الصعبة ولكن هناك عدة طرق للتغلب عليها. تذكري دائماً أن الشعر الأكبر سناً هو عند الأطراف، وكلما كان شعرك أطول سيحتاج إلى عناية أكبر للحفاظ على حيويته وصحته. واعلمي أن عدم قص الشعر لا يسرع في نموه بل يؤدي إلى تكسره وتقصف أطرافه.

إليك بعض النصائح التي تساعدك في إيجاد حلول للمشاكل التي ستصادفكِ في هذا المجال.

لماذا لا تأخذين قرارا بإطالة شعرك ببطء مع الحفاظ على صحته أثناء مرحلة النمو؟ هذا يعني قص أطراف الشعر بانتظام ولكن بمعدل أبطأ أثناء نموه. يمكنك تقليل زياراتك إلى الصالون ولكن عليك أن توضحي لمصففة شعرك أنك ترغبين بإطالة شعرك وتجعلينها تقص الضروري فقط.

أفضل النصائح لإطالة الشعر:

1- كوني صبورة وقاومي الرغبة بقص شعرك تماماً. هذه فرصة كبيرة لاكتشاف طول الشعر الأنسب لك.

2- جربي تسريحات شعر جديدة. تصفحي مجلات المشاهير لرؤية تسريحات جميلة واستمتعي بالتنوع.

3- اشتري بعض إكسسوارات الشعر مثل ربطات الشعر، والمشابك، والدبابيس، وعصي الشعر، واستعمليها للحصول على تسريحات متجددة. استخدميها لربط الشعر في المناطق المرغوبة أو ارفعي شعرك على شكل كعكة أو ذيل حصان.

4- في مرحلة إطالة الغرة، يمكنك سحبها للوراء وتثبيتها بالإكسسوارات أو تمشيطها بشكل جانبي.

5- إذا كان شعرك كثيفاً، اطلبي من مصففة شعرك استخدام مقص التخفيف ليسهل عليك السيطرة عليه والحفاظ على تسريحة مرتبة في مرحلة النمو.

6- الشعر الأطول يتطلب وقتاً أكبر لتصفيفه والعناية به. احرصي عند غسله على شطف الشامبو جيداً للتخلص من كامل آثاره، واستخدمي الكونديشنر لتسهيل عملية تسريحه دون إلحاق الأذى به.

7- ليس هناك حبة سحرية لإطالة الشعر ولكن تناول حبوب الفيتامينات المتعددة يساعد في هذا المجال، مع التركيز على تناول الأطعمة الصحية والحصول على نوم كاف يفيد كلا من شعرك وبشرتك.

8- تجنبي الفراشي عند تسريح الشعر واستخدمي فقط مشطا عريض الأسنان على الشعر المبلل لتجنب التطاير وتقصف الأطراف.

9- إذا كنت لا تستطيعين الانتظار للحصول على شعر طويل، اذهبي إلى صالون التصفيف وضعي وصلات الشعر. تذكري أن هذا ليس حلاً دائماً وقد يضر بشعرك مع مرور الوقت. ويبقى الأفضل أن تشتري دبابيس الشعر التي تحتوي على وصلات بدل استعمال وصلات الشعر التي يتم لصقها على الشعر الطبيعي.

10- التقطي صوراً لنفسك كل شهر أثناء إطالة شعرك، فهذا يساعدك على اتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن الطول الأنسب لك.