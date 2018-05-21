هل كان خيار كايت في إطلالتها هو الأكثر جرأة هذه المرة؟

اعتمدت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون خياراً جريئا جداً في الإطلالة التي ظهرت بها خلال مراسم زواج سلفها الأمير هاري على ميغان ماركل يوم السبت الماضي.

والجرأة في خيارها لم تكن بارتداء أزياء مكشوفة أو غير مناسبة للبروتوكول، ولكن في أنها اعتمدت زيّاً ترتديه للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، غير آبهة بالانتقادات التي يمكن أن تواكب خيارها هذا.

وصلت كايت إلى حفل الزفاف في موكب أطفال الشرف نظراً لكون أولادها الأمير جورج والأميرة شارلوت هما في عداد هذا الموكب. وقد بدت دوقة كامبريدج أنيقة جداً في ثوبها الذي يتخذ شكل معطف باللون العاجي يحمل توقيع دار Alexander McQueen التي سبق أن صمّمت لها ثوب زفافها في العام 2011.

نسّقت كايت إطلالتها القديمة مع قبّعة جديدة من مجموعة ربيع وصيف 2018 الخاصة بمصمم القبعات البريطاني الشهير فيليب ترايسي، تزيّنت بأزهار كبيرة على جانبها. واختارت حذاءً لماعا باللون البيج العاري من Jimmy Choo يبلغ سعره حوالي 675 دولارا.

أما بالنسبة لمجوهراتها، فاختارت أقراطاً طويلة تحمل توقيع Kiki McDonough يبلغ سعرها حوالي 5 آلاف دولار، وتزيّنت بأحجار كبيرة من الكوارتز الأصفر تحيط بها أحجار ماسية، بالإضافة إلى خاتم يزيّنه حجر من السيترين الأصفر تملكه منذ العام 2008.

وكانت كايت اعتمدت في المرة الأولى هذا الزي في العام 2015 خلال حفل تنصير ابنتها الأميرة شارلوت، حيث نسّقته مع قبعة وحذاء باللون العاجي ومجوهرات ماسيّة. أما المرة الثانية التي ارتدت فيها هذا الزي فكانت خلال الاحتفالات بميلاد الملكة إليزابيت في العام 2016، ونسّقت ثوبها مع قبعة تزيّنها وردة زهريّة وأقراط لؤلؤية. وقد ارتدته للمرة الثالثة خلال زيارة رسميّة قامت بها إلى بلجيكا في العام 2017، ونسّقته مع قبعة بيضاء وحذاء باللون الرمادي الفاتح.

وتثبت كايت من خلال خياراتها هذه أنها ملكة التدوير في مجال الإطلالات التي تعيد إحياءها في كلّ مرة بأسلوب متجدد دون أن يفقدها هذا الأمر لقب "أيقونة موضة" وإحدى أكثر النساء أناقةً في العالم.