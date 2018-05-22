هذه الحقائب هي المفضّلة لدى نجمات "كان"

شكّل #مهرجان_كان هذا العام مناسبةً للاحتفال بالسينما وبالموضة على السواء. فقد رصدنا على مدى 12 يوماً متتالياً #مجموعة من أجمل #الإطلالات التي ظهرت بها النجمات العالميات على البساط الأحمر، وفي المناسبات التي أقيمت على هامش عروض الأفلام. تعرّفوا فيما يلي على الحقائب المفضّلة لدى نجمات هذا الموسم:

- العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروزيو ظهرت في أكثر من مناسبة وهي تحمل حقيبة Balmain Box Bag باللون الأسود، التي يبلغ سعرها حوالى 1077 دولارا.

- الممثلة الأميركية آمبر هيرد اختارت حقيبة Chloe Hudson Bag بتصميمها العملي، لونها الأسود، حجمها الصغير، والتي يبلغ سعرها 1890دولارا.

- الممثلة الأوكرانية آنا أندريس نسّقت أزياءها ذات اللون الأزرق الفاتح مع حقيبة Chanel Classic Flap Bag الأيقونية باللون العاجي الحيادي.

- العارضة الألمانية كارو دور اختارت حقيبة Dolce&Gabbana التي اختلطت فيها عدة ألوان مع عدة أنواع من الجلود، ويبلغ سعرها 2405 دولارات.

- الممثلة الفرنسية كارولين روسوفور نسّقت ثوبها الأبيض مع حقيبة Saint Laurent Rive Gauche Tote Bag، وسعرها 1050دولارا.

- الممثلة الألمانية ديان كروغر نسّقت معطفها الزهري مع حقيبة Fendi Pekaboo Bag بالحجم الكبير واللون الأبيض. ويبلغ سعرها حوالي 4200 دولار.

- الممثلة الفرنسية ليا سايدو، التي شغلت منصب عضو في لجنة تحكيم المهرجان، ظهرت لدى وصولها إلى مدينة كان وهي تحمل حقيبة سوداء من Louis Vuitton. وقد تمّ رصد هذه الحقيبة في عروض الدار لخريف 2018 ولكن لم يتمّ طرحها حتى الآن في الأسواق.

- العارضة الألمانية لورينا راي نسّقت أزياءها السوداء مع سترة من الدنيم باللون الأزرق وحقيبة Gucci Dionysus Bag التي يبلغ سعرها 2390 دولارا.

- المذيعة التلفزيونية الإسبانية نيفيز ألفاريز نسّقت بدلتها الزهرية مع حقيبة Bulgari Serpenti Bag باللون نفسه.

- العارضة الكندية ويني هارلو اختارت حقيبة Dior Diorama Bag الأيقونية بلونها الأسود الكلاسيكي.