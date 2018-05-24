هكذا تتخلصن من لمعان البشرة في الصيف

يظهر لمعان البشرة لدى صاحبات البشرة الدهنية والمختلطة، وهو ينتج عن إفراط في الإفرازات الدهنية في مناطق الجبين والأنف والخدين والذقن، ما يحول دون ثبات #الماكياج، ويجعل الوجه عرضة للإصابة بالبثور، وتوسّع المسام، وحتى حب الشباب. فيما يلي جمعنا لكِ أهم #الخطوات التي من شأنها أن تساعدكِ في التخلّص من مشاكل البشرة الدهنية والحدّ من إفرازاتها:

- يشكّل تنظيف البشرة خطوة ضرورية للتخلّص من الإفرازات الدهنية المتراكمة على سطحها. استعيني بمنظّف راغي خاص بالبشرة الدهنية يكون غنياً بحمض الغليكوليك أو حمض الساليسيليك التي تساهم في تخليص #البشرة من الزيوت المتراكمة على سطحها دون أن تتسبّب بجفافها.

- يُعتبر التقشير خطوة ضرورية للحفاظ على نضارة البشرة الدهنية، فهو يخلّصها من الغبار، وآثار الماكياج، والإفرازات المكدّسة في مسامها الواسعة. احرصي على تقشير بشرتكِ مرة أسبوعياً باستعمال مقشّر غنيّ بحمض الغليكوليك أو استعيني بالخلطات الطبيعيّة المخصصة للبشرة الدهنية.

- يشكّل القناع خطوة ضرورية للعناية بالبشرة الدهنية، ويُنصح بتطبيقه بعد التقشير مباشرةً. اختاري الأقنعة المخصصة للبشرة الدهنية، فهي تساعد على تنظيم إفرازاتها كما تساهم في تأمين نضارتها وإشراقها. واعلمي أن الأقنعة المصنوعة من الطين تبقى دائماً الأفضل كونها تخفف من لمعان البشرة بشكل ملحوظ.

- تذكّري دائماً أن حيلة مكعّب الثلج مفيدة جداً فيما يتعلّق بتحضير البشرة الدهنية لاستعمال الماكياج. إذ يشكل تمرير مكعّب من الثلج على البشرة النظيفة وسيلة مثالية للمساعدة على إغلاق المسام، التخفيف من الإفرازات الدهنية، والحفاظ على ثبات الماكياج لفترة أطول.

- يلعب اختيار الكريم المرطب دوراً أساسياً في تحسين مظهر البشرة الدهنية، ولذلك من الضروري الابتعاد عن صيغ الكريمات الثقيلة خاصةً في فصل الصيف والاستعاضة عنها بصيغ خفيفة وخالية من الزيوت تكون غنيّة بحمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة الجلد دون أن يتسبّب في إثقاله.

- عند اختيار كريم الحماية من الشمس، احرصي على أن يكون مخصصاً للبشرة الدهنية بحيث يحمي البشرة من مخاطر الأشعة الذهبية دون أن يتسبّب باختناقها نتيجة صيغته السميكة.