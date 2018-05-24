استعمالات تجميلية لصودا الخبز سوف تفاجئكنّ

يتميّز صودا #الخبز بكونه مركّبا كيميائيا ينبعث منه ثاني أوكسيد الكربون عند تفاعله مع السوائل، وهو يستخدم بشكل أساسي كعامل تخمير عند تحصير المخبوزات. ولكن هل تعلمون أن لهذا المسحوق الأبيض استعمالات متعددة في المجال التجميلي تعطي نتائج فعّالة جداً وتُغني عن هدر المال في شراء مستحضرات متعددة. تعرّفوا فيما يلي على استعمالات تجميليّة سوف تفاجئكن لصودا الخبز:

لتقشير البشرة:

للحصول على بشرة ناعمة، من الضروري التخلّص من الخلايا الميتة التي تغطّي الجلد. أما أسهل طريقة للحصول على هذه النتيجة فتقوم على تحضير مقشّر مصنوع من 3 مكاييل من صودا الخبز مقابل كل مكيال من #الماء. على أن يتم تطبيق هذه الخلطة بحركات دائريّة على بشرة الوجه والجسم لإزالة كل الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها واستعادة نعومتها.

للتخلّص من الرؤوس السوداء

تظهر الرؤوس السوداء بشكل أساسي لدى صاحبات #البشرة الدهنية والمختلطة، على المنطقة الوسطيّة من الوجه أي الجبين والأنف والذقن. أما أسهل طريقة للتخلّص منه بطريقة طبيعيّة وغير مؤلمة، فتقوم على خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع القليل من الحليب. على أن يتم تطبيق هذا الخليط على المناطق التي تظهر فيها الرؤوس السوداء لمدة ربع ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

لمحاربة حب الشباب:

يشكّل صودا الخبز حليفاً مثالياً للبشرات التي تعاني من ظهور حب الشباب. يكفي تحضير عجينة عبر خلط صودا الخبز مع القليل من عصير الليمون وتطبيقها على البثور في المساء، مع تجنّب تطبيق هذه الخلطة في النهار كونها تحسّس البشرة لدى التعرض للشمس مباشرةً بعد تطبيقها.

لعلاج مشكلة الشعر الدهني:

تخلّصوا من مشكلة الشعر الدهني باستعمال صودا الخبز كما تستعملون الشامبو الجاف. يكفي رشّ مسحوق صودا الخبز على جذور الشعر وتركه لبضع دقائق قبل تسريحه، وستلاحظون اختفاء أي آثار دهنية عن الشعر، إذ يعمل هذا المستحضر على امتصاص كل الإفرازات الزهمية المتراكمة على فروة الرأس. كما يمكن خلط الشامبو الذي تستعملونه بالقليل من مسحوق صودا الخبز للحصول على النتيجة نفسها.

مزيل للتعرّق والروائح الكريهة:

يمكن استبدال مستحضرات إزالة التعرّق باستعمال خليط من بودرة الطلك وصودا الخبز بكميّات مماثلة، فهذه الخلطة قادرة على إعطاء أفضل النتائج في هذا المجال. كما يمكن التخلّص من الروائح المزعجة التي تلتصق باليدين كرائحة البصل والثوم عبر فرك صودا الخبز بين يديكِ.

منعّم للبشرة ومنعش لرائحة الفم:

عند إضافة كوب من صودا الخبز إلى ماء حمّامكِ سوف تلاحظين أنه يساهم في تنعيم بشرتكِ ويحول دون جفافها. أما خلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ربع كوب من الماء، والمضمضة بهذا الخليط فيساهم في إنعاش رائحة الفم بشكل ملحوظ.

لتفتيح الأماكن الداكنة:

تساهم خلطة صودا الخبز مع الماء في تفتيح المناطق الداكنة من الجسم شرط المواظبة على تطبيقها 3 مرات أسبوعياً. يكفي تطبيق هذا المزيج على مناطق الجلد الداكنة وفركها بالليفة لعدة دقائق ثمّ شطفها بالماء الفاتر وترطيب البشرة بزيت اللوز الحلو أو زيت الأطفال.