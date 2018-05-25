نظرية "الحد الأدنى" في الموضة هل ستتبعونها؟

هي نظرية جديدة - قديمة في عالم الموضة، ولكن ازداد الإقبال عليها مؤخراً وروجت لها دوقة ساسكس ميغان ماركل من خلال أسلوبها في الأناقة واختيارها لثوب زفافها الذي ترجم نظرية "الحد الأدنى" أو Modern Minimalism بكافة تفاصيلها.

تعتمد هذه النظرية على أقصى درجات البساطة، وهي بدأت بالظهور في المجال الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي كردة فعل على الأساليب التعبيرية والفنون التشكيلية التي كانت رائجة في فترة الأربعينيات والخمسينيات.

نظرية "الحد الأدنى" التي ظهرت أولاً في مجال الفن والتصميم، انسحبت بعد ذلك على عالم الموضة وحتى على العادات الاجتماعية لتتحول إلى أسلوب حياة بسيط وعملي يتناسب بامتياز مع متطلبات حياتنا العصرية.

كان المصمم الفرنسي إيف سان لوران أول من تبنى هذه النظرية في الستينيات من خلال مجموعة "موندريان" الشهيرة التي صممها، والتي اعتمدت على الرسومات الهندسية والألوان الأساسية. وقد تبعه المصممون اليابانيون على تبنيها في ثمانينيات القرن الماضي، فيما اعتمدها المصمم الأميركي كالفن كلاين في التسعينيات عبر الاعتماد على القصات البسيطة والألوان الأساسية دون سواها.

تحجز موضة Modern Minimalism حالياً مكاناً أساسياً لها في عالم الأناقة العصرية نتيجة إقبال العديد من المصممين الشباب على تبنيها أمثال: ألكسندر وانغ، راف سيمونز، جيل ساندر...أما في موضة ربيع وصيف 2018 فقد رصدنا تفاصيل تذكرنا بها في جميع أسابيع الموضة العالمية، وتحديداً لدى أشهر المصممين أمثال: ستيللا ماكارتني، فيليب ليم، روبرتو كافالي، فرساتشي، ديور، هيرميس، سان لوران...

تعرفوا كيف قدم المصممون العالميون رؤيتهم لموضة "الحد الأدنى" أو Minimalism من خلال الصور التالية.