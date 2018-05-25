10 عادات جمالية مفيدة تبنّيها في الشهر الفضيل

يشكّل جفاف بشرة الوجه والجسم المشكلة الأساسية التي تواجهها بشرتنا خلال شهر رمضان. ويؤدي حلول الشهر الفضيل خلال فصل الصيف وساعات الصيام الطويلة إلى نقص عنصر الماء في البشرة، مما يفقدها نضارتها ويتسبّب في ظهور علامات التعب والشحوب عليها.

ويعتبر تبنّي نظام غذائي متوازن غنيّ بالعصائر الطبيعية، والخضار، والفاكهة الطازجة بالإضافة إلى تناول 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور ضرورة في هذا المجال. كما يساهم تبني بعض العادات التجميلية في تعويض جفاف البشرة بأساليب مختلفة ندعوكنّ للتعرّف عليها فيما يلي:

1- تجنّبن الحمامات الطويلة بالماء الساخن، فارتفاع حرارة مياه الاستحمام يفقد البشرة رطوبتها الطبيعية ويزيل الزيوت الطبيعية التي تغلّفها. احرصن على ألا يدوم وقت الاستحمام أكثر من 10 دقائق واستبدلن الماء الساخن بالفاتر فهو أيضاً أكثر انتعاشاً في فصل الصيف.

2- اعتبرن منطقتي العنق وأعلى الصدر كجزء من الوجه، وتذكّرن أن هاتين المنطقتين حسّاستين جداً ومعرّضتين لظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ولذلك من الضروري أن تتمّ العناية بهما بالمستحضرات نفسها التي تستعملنها للعناية ببشرة الوجه فيما يتعلّق بالتنظيف والترطيب اليومي.

3- يزداد جفاف البشرة نتيجة البقاء في الأجواء المكيّفة خلال فصل الصيف. وفي هذه الحالة من الضروري الاستعانة بالآلات المرطّبة للجوّ التي تعمل على التخفيف من حدّة جفاف الجوّ.

4- من الممكن تحضير لوشن منشّط للبشرة ينعشها، ويخفّف من إفرازاتها الدهنية، ويساهم في تجديد الطبقة الحامية لها. تجدن مكوّنات هذا اللوشن في متاجر العطارة، وهي تعتمد على خلط 110 ملليلتر من ماء الهاماميليس مع ملعقة كبيرة من أوراق المريمية وملعقة كبيرة من أوراق النعناع. يُترك هذا الخليط ليتفاعل مدة 3 أيام قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال.

5- حاربن جفاف الكوعين بواسطة حبّة من الليمون الهندي. ابدأن باستعمال مقشّر على الكوعين أثناء الاستحمام، ثمّ قطّعن حبة ليمون هندي إلى نصفين وافركن بها الكوعين لمدة 15 دقيقة. فمن شأن الحمض الموجود في هذه الفاكهة أن ينعّم بشرة اليدين في وقت قصير.

6- احرصن على اختيار كريم مرطّب يتناسب مع الأجواء الصيفيّة، واخترنه بتركيبة خفيفة سائلة تؤمن للبشرة ما تحتاجه من ترطيب دون أن تثقلها. ولا تنسين استعمال مصل مغذٍ للبشرة قبل النوم للتعويض عن النقص الذي يمكن أن تعانينه في ساعات الصيام الطويلة.

7- حضّرن خلطة منعشة مرطّبة تستعملنها عدة مرات في اليوم. أضفن بضع نقاط من خلاصة الورد، أو الصندل، أو البرغمون إلى عبوة رذّاذة تحتوي على الماء واستعملن هذه الخلطة لإنعاش البشرة كلّما شعرتن أنها أصبحت جافة أو تفتقد إلى الانتعاش.

8- احرصن قدر المستطاع على عدم لمس الوجه باليدين، وتذكّرن دائماً أن أيدينا تلتقط العديد من الجراثيم من محيطنا حتى لو كنّا نحافظ على نظافتها ونغسلها عدة مرات في اليوم.

9- استعنّ بالجلّ الموجود في قلب نبات الصبّار لترطيب المناطق الجافة جداً من البشرة، فالحوامض الموجودة فيه تخلّص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها وتسرّع عمليّة تجددها. يكفي قطع ورقة صبّار إلى نصفين للحصول على محتواها من الجلّ المرطّب.

10- تجنّبن وضع العطر واللوشن المعطّر على مناطق الجسم المعرّضة للشمس، فهي تتسبب في جفافها وفي ظهور الكلف عليها.