لم يستطع المطر أن يخفي أناقة أزياء"ديور" لرحلات 2019

يقول المثل الشعبي إن المطر يكون دائماً حامل خير، ولكن الأمر لم يكن كذلك يوم أمس عندما قامت الأحوال الجوية وأحوال الطرقات بتأخير عرض Dior لموسم رحلات 2019 الذي أقيم في مدينة شانتيلي، التي تبعد حوالي 50 كلم عن العاصمة الفرنسية باريس.

تحت زخات المطر ابتدأ العرض بمرور 8 فارسات مكسيكيات على أحصنتهن، حضرن خصيصاً ليواكبن بداية ونهاية هذه المناسبة. وقد ارتدين أزياءً تحمل توقيع دار Dior تزينت، بالإضافة إلى الزخارف بحبات المطر التي كانت تنهمر عليها.

82 إطلالة تضمنتها مجموعة Dior Cruise 2019 جاءت مستوحاة من أزياء الفارسات ورعاة البقر التي تم تقديمها بأسلوب عصري، عملي، مريح وبرؤية ماريا غرازيا كيوري المديرة الإبداعية في الدار التي تهتم بالتركيز على طابع القوة والإقدام عند النساء منذ استلامها مهامها في هذه الدار الفرنسية العريقة.

الألوان الحيادية خيمت على معظم إطلالات العرض، الذي افتُتح بمجموعة سترات التي تم تنسيقها مع تنانير من التول وقمصان بيضاء تزينت بربطات عنق رفيعة. ثم تلتها مجموعة من التنانير والأثواب تزينت بأحزمة عريضة وزخرفات مستوحاة من الثقافة المكسيكية. وقد لفتتنا السراويل القصيرة وبنطلونات الدنيم التي تم تنسيقها مع سترات من الجلد المخرم بالإضافة إلى الأثواب العارية الكتفين المطرزة والتي تليق بأرقى المناسبات.

شكلت التنورة الطويلة القطعة الأبرز في هذه المجموعة، إذ أرادت ماريا غرازيا كيوري أن تثبت أنها تليق مع كل شيء تقريباً. وقد كملت عارضات Dior إطلالاتهن بمجموعة من الأكسسوارات كان أبرزها الحقائب الجلدية والقبعات المستوحاة من إطلالات رعاة البقر.

تعرفوا على بعض تفاصيل مجموعة Dior Cruise 2019 فيما يلي.