اتركي زيت الجوجوبا يعتني ببشرتكِ وشعركِ هذا الموسم

يُعتبر زيت الجوجوبا من المكوّنات التي تدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالوجه والجسم والشعر نظراً لغناه بالفيتامينات والمعادن. فهو مرطّب فعّال لا يترك أي أثر دهني مزعج على البشرة، كما أنه مضاد للالتهابات والبكتيريا، محارب للشيخوخة، ويتمتع بفوائد مهدّئة تساعد على التئام الندبات وتحمي الجلد والشعر من الاعتداءات الخارجية المؤذية.

يتم إنتاج هذا الزيت من بذور نبتة الجوجوبا التي تنمو في المناطق الصحراوية القاحلة في أريزونا وكاليفورنيا والمكسيك. وهو صالح للاستعمال بمفرده كما يمكن خلطه مع زيوت نباتية أخرى أو مع الجل الطبيعي المستخرج من نبتة الصبار والذي يزيد من فعاليته.

- للعناية بالوجه:

يتمتع زيت الجوجوبا بفوائد متعددة في مجال العناية بالوجه. وينصح بتطبيقه على #بشرة نظيفة وغير رطبة مما يساعد على تغذيتها بالعمق وجعلها ناعمة الملمس.

يتمتع هذا الزيت بقدرة على الوقاية من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بالإضافة إلى فعاليته في علاج حبّ الشباب.

يناسب زيت الجوجوبا كل أنواع البشرات من الجافة إلى العادية والمختلطة، وهو يساهم في تعديل إفرازات البشرة الدهنية وتهدئة بشرة الرجال بعد الحلاقة.

يمكن استعمال زيت الجوجوبا كمزيل للماكياج يخلّص البشرة من آثار مستحضرات #الماكياج المتراكمة على سطحها. كما يمكن استعماله كمنظّف للبشرة من الغبار والإفرازات المتراكمة على سطحها. يكفي وضع كمية قليلة من هذا الزيت وفركها بين راحتي اليدين قبل تدليكها بحركات دائرية على بشرة الوجه لمدة دقيقتين ثمّ استعمال منشفة صغيرة مبلّلة بماء دافئ ومعصورة جيداً لإزالة الزيت عن البشرة.

- للعناية بالجسم:

لتغذية بشرة #الجسم بالعمق، يمكن تطبيق زيت الجوجوبا المعصور على البارد مباشرةً على الجلد مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى ترطيب بالعمق. ويُنصح بتدليك هذا الزيت بحركات دائرية على الساقين والذراعين والبطن والظهر للاستفادة من مفعوله المرطّب والمجدّد للبشرة.

- للعناية بالشعر:

يشكّل زيت الجوجوبا مكوّناً مثالياً للعناية بكافة أنواع الشعر، فهو يغذّي الشعر الجاف وينظّم الإفرازات الزهمية في فروة الرأس الدهنية. كما أنه يعتني بالشعر التالف والفاقد للحيوية، ويمكن تطبيقه على أطراف الشعر فقط لحمايتها من التقصّف أو على طول الشعر للاستفادة من فوائده المتعددة في هذا المجال.

يمكن إضافة زيت الجوجوبا إلى الشامبو الذي تستعملونه، أو استعماله مكان الكونديشنر. كما يمكن تطبيقه على شكل قناع وتركه لمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة على الشعر للاستفادة من فوائده المنعّمة والمغذّية والمرمّمة لفروة الرأس والشعر على السواء.