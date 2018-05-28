اجعلي من نقاط "البولكا" رفيقة أناقتك هذا الصيف

هي دائماً على #الموضة، فلا عجب إذاً أن تزيّن نقاط "البولكا" العديد من إطلالاتنا هذا #الصيف. إنها طبعة كلاسيكية في مجال الموضة تماماً كالطبعات البحرية وطبعات المربعات والأزهار. وهي طبعة أنيقة، مرحة، رومانسيّة، وصيفية بامتياز، ولكنها هذا الموسم اكتست طابعاً عصرياً متجدداً.

ثنائي الأسود والأبيض يبقى دائماً الأكثر أناقةً عندما يتعلّق الأمر بطبعة "البولكا"، ولكن يمكن أيضاً اعتماد هذه الطبعة بالألوان المشرقة كالأحمر، والأزرق، والوردي، والأصفر وحتى البني الذي يذكّرنا بثوب النجمة جوليا روبرتس في فيلم Pretty Woman الشهير.

تشكّل "البولكا" طبعة مثالية لتزيين الأثواب الصيفيّة الطويلة التي يتم ارتداؤها مع صندل مسطّح أو مدمج، كما يمكن ارتداء هذه الطبعة على السراويل العريضة والقمصان الحريرية التي يتمّ تنسيقها مع سروال من الدنيم أو سروال كلاسيكي ذي خصر مرتفع.

تناسب طبعة "البولكا" أوقات العمل نظراً لطابعها الكلاسيكي، حيث تشكّل خياراً آمناً في مجال #الأناقة. وهي تتناسق بامتياز مع عقد من اللؤلؤ يضيف إليها لمسة من الإشراق.

كما يمكن لهذه الطبعة أن تشكّل خياراً مناسباً لحفلات الكوكتيل، وأوقات لقاء الصديقات، أو حتى أوقات العطلة عندما يتم اعتمادها على شكل ثوب عصري متوسط الطول أو ثوب صيفي مريح، أو "جامبسوت" ذي طابع مرح، أو حتى حذاء ذي طابع "كاجوال". تعرّفوا فيما يلي على أفكار عصرية لاعتماد طبعة "البولكا" في إطلالاتكن هذا الموسم.