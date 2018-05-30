اعتمدي الرياضة لبشرة أكثر نضارة في رمضان

لا تساعد #الرياضة فقط على منحك اللياقة، بل تحسن أيضا بشرتك في شهر رمضان. اكتشفي الأسباب التي تجعل من التمارين الرياضية أحد أفضل علاجات البشرة لحب الشباب والتجاعيد وفقدان الحيوية.

الأسباب التي تشجّعنا على ممارسة الرياضة عديدة، منها الحفاظ على الصحة والرشاقة واللياقة البدنية... وأياً كان دافع كل منا، يمكننا أن نتفق جميعا على أن فوائد الرياضة واضحة. إلا أن هناك فائدة خفية: الحصول على #بشرة صحية. اقرئي لتعرفي المزيد عن البشرة والفوائد الجمالية التي تحققها ممارسة الرياضة بانتظام.

توهج فوري

حين يبدأ القلب بضخ الدم بسبب تمارين الإيروبكس، يتم تزويد الجلد بجرعة كبيرة من الدم الذي يحتوي على الأكسجين، مما يمنح البشرة ذلك التوهج الرائع بعد ممارسة الرياضة.

تخفيف التجاعيد

تساعد الرياضة أيضا في الحفاظ على مستويات صحية من هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، والمسؤول عن زيادة إنتاج الزهم، مما يعني المزيد من حالات ظهور حب الشباب. والكثير من الكورتيزول قد يسبب أيضا تكسر الكولاجين في الجلد، مما قد يزيد التجاعيد والترهل. وهذا يعني أن الرياضة تدعم إنتاج الكولاجين. وتساعد زيادة هذا البروتين في الحفاظ على صلابة ومرونة ونعومة البشرة.

تخفيف حب الشباب

تعزز ممارسة الرياضة بانتظام الدورة الدموية. وهي تغذي البشرة وتجلب المزيد من تدفق الدم والأكسجين إليها، مما يساعد على تخليص الجسم من السموم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التعرق على تنظيف مسامات الجلد المسدودة. كما تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تصحيح الاضطراب الهرموني الذي قد يسبب حب الشباب لدى البالغين.

ولجني الفوائد الجمالية على البشرة من الرياضة، من الضروري القيام ببعض الخطوات الإضافية، فإذا كنت عرضة لظهور حب الشباب، احرصي على أن تبقي بجانبك مناديل ورقية مبللة خاصة بتنظيف الوجه وخالية من العطور. واحرصي على تنظيف وجهك فورا بعد ممارسة التمارين الرياضية.

وإذا كنت عرضة للأكزيما، ارتدي أقمشة تمتص العرق لإبعاده عن الجلد، بما أن تبلل وجفاف الأقمشة يجفف البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور. والأهم من ذلك، تجنبي ممارسة الرياضة وأنت تضعين الماكياج على وجهك.

شعر أكثر صحة

تساعد زيادة تدفق الدم في الحفاظ على صحة وقوة الشعر، ويحفز هذا الدم المليء بالمغذيات بصيلات الشعر ويعزز نموه. وتساعد الرياضة إلى حد كبير أيضا على تخفيف التوتر، أي أن احتمالية تقصف الشعر، أو الأسوأ من ذلك، سقوطه، ستكون أقل.

أما بالنسبة لأفضل نوع من الرياضة بالنسبة للبشرة، فإن كل التمارين الرياضية جيدة. ولكن من الحكمة المزج بين التمرينات الرياضية المختلفة بقدر الإمكان. جربي إضافة 30 دقيقة من تمارين اليوغا البسيطة أو المشي السريع ثلاث مرات في الأسبوع، وسرعان ما سترين أن شعرك وبشرتك أصبحا أكثر جمالا.