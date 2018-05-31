10 حيل سخيفة تجعل شعركِ متألقاً

الحصول على شعر صحي ومتألق لا يرتبط دائماً بزيارة أشهر صالونات تصفيف الشعر والخضوع لأحدث وسائل العناية به. ولكن يكفي أحياناً تبني بعض العادات البسيطة جداً والتي يمكن أن نعتبرها سخيفة لتحقيق النتيجة المرجوة في هذا المجال:

1- اهتمي بالأدوات التي تستعملينها

تشكل الفرشاة أكثر الأدوات استعمالاً في مجال تصفيف الشعر، ولذلك من الضروري تنظيفها بشكل دوري لتخليصها من بقايا الشعر ومستحضرات التصفيف. يكفي غسلها أسبوعياً بشامبو ناعم أو نقعها لبضع ساعات في خليط من الماء والخل الأبيض لتستعيد نظافتها وتبدو كأنها جديدة.

2- استعيني بالأقنعة الطبيعية

استفيدي من الخلطات الطبيعية التي تجدين مكوناتها في مطبخكِ لتأمين عناية خاصة بشعركِ حسب متطلباته وطبيعته. غلفي أطراف شعرك بخليط من زيت الزيتون والعسل لمدة نصف ساعة إذا كان جافاً. يمكنكِ أيضاً تغذيته وتنعيمه بحمام من زيت اللوز أو زيت جوز الهند. أما إذا كان شعركِ دهنياً فتناسبه الخلطات التي تدخل في تركيبتها بودرة الصلصال الأخضر، على أن يتم خلطها بزيت الحامض الأساسي أو زيت إكليل الجبل التي تنقي فروة الرأس.

3- استعملي الكمية المناسبة من المستحضرات

لن يفيدكِ الإفراط في استعمال الشامبو للحصول على شعر نظيف. والأفضل في هذا المجال اختيار كمية الشامبو وفق نوع الشعر، وطوله، وكثافته. وتذكري دائماً أن استعمال كمية كبيرة من الشامبو يجعل من عملية تفويح الشعر صعبة ويتركه فاقداً للحيوية.

4- اختاري الأكسسوارات المناسبة

يكثر اعتماد تسريحات الضفائر، وذيل الحصان، والشينيون في فصل الصيف. ولكن اعلمي أن ربطات المطاط التي تستعملينها لتنفيذها تلحق الأذى كثيراً بالشعر، ولذلك يستحسن الاستعاضة عنها بالربطات القطنية أو البلاستيكية التي تلتقط الشعر بنعومة دون أن تتسبب بتكسره. كما يمكن الاستعانة بحشوات الشعر لتنفيذ الشينيون بطريقة سهلة وعملية، وبوصلات الشعر التي يمكن تعليقها بالخصلات الطبيعية لجعل الشعر يبدو أكثر كثافةً. وهي حيل يمكنكِ تنفيذها بمفردكِ دون اللجوء إلى خدمات صالون تصفيف الشعر.

5- احمي شعركِ من الأشعة الذهبية

يحتاج شعركِ إلى حماية من الشمس، فالتعرض المباشر للأشعة الذهبية ممكن أن يتسبب بجفاف فروة الرأس وبظهور القشرة عليها. أما إذا كان شعركِ ملوناً، فتصبح حمايته من الشمس ضرورية للحؤول دون بهتان لونه. يكفي أن تطبقي رذاذاً حامياً للشعر عليه بهدف الحصول على الوقاية المطلوبة.

6- استعيني بالبرودة قبل الحرارة وبعدها

إن أسهل طريقة للعناية بالشعر تعتمد على تفويحه بالماء البارد بعد غسله بالشامبو لجعله يبدو أكثر نعومة ولمعاناً. وقبل استعمال المجفف الكهربائي طبّقي على شعركِ مستحضرا حاميا من الحرارة ثم انهي "البراشينغ" بتمرير الهواء البارد من المجفف على الشعر.

7- قصي شعركِ بشكل دوري

لا تنتظري حتى تتقصف أطراف شعركِ لتقومي بقصها، فالحفاظ على مظهر شعر صحي يتطلب زيارة صالون التجميل لقص أطراف الشعر كل 10 أسابيع.

8- احصلي على خصلات مجعدة في 5دقائق

للحصول على تجعيدات جميلة في 5 دقائق فقط، ابدئي بتنفيذ ربطة ذيل الحصان عند أعلى الرأس ثم لفي كل خصلة من خصلات ذيل الحصان على المكواة لمدة 30 ثانية. أما إذا لم يكن لديكِ مكواة فيمكنكِ تسريح ذيل الحصان على شكل ضفيرة وتركها طوال الليل فتحصلين في الصباح على تجعيدات جميلة.

9- أضيفي بعض الحجم إلى شعركِ

لإضافة بعض الحجم إلى شعركِ، ابدئي بغسله بشامبو ناعم وكونديشنر مرطب لا يثقله، ثم احني رأسكِ إلى الأمام عند استعمال المجفف بهواء فاتر أو بارد مما يجعله يكتسب حجماً إضافياً. أما إذا لم يكن لديكِ وقتاً لغسل شعركِ فيمكنكِ الاستعانة بالشامبو الجاف الذي ينظف الشعر ويكسبه حجماً في دقائق.

10- تبني عادة تدليك فروة رأسكِ

يساهم التدليك في تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يؤمن وصول المغذيات إلى الشعر وتسريع عملية نموه. استعيني بالزيوت النباتية والأساسية في عملية التدليك لتعزيز لمعان الشعر، ونموه، وحمايته من القشرة.