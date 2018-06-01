هكذا تمحين آثار السنوات عن وجهكِ

يرسم مرور السنوات على وجوهنا علامات تتخذ شكل خطوط صغيرة، ترهّل وتجاعيد تزداد حدّتها مع الوقت. ولكن هل تعلمون أن بعض الحيل البسيطة تجعلنا نبدو أصغر بعدة سنوات دون اللجوء إلى خدمات الطبّ التجميلي أو الجراحة التجميلية. تعرّفوا فيما يلي على هذه النصائح العمليّة القادرة على إخفاء علامات الزمن بسهولة.

- اهتمي بشكل حاجبيكِ:

يشكّل الحاجبان إحدى أهم المناطق في الوجه لما لهما من تأثير كبير على الإطلالة. فالحاجب الأشعث يجعلك تبدين أكبر سناً لأنه يجعل جفنك مترهلا وثقيلا، ويترك وجهكِ متعباً. أما الحاجبان المرتبان فلهما تأثير مثل شد الوجه، حيث يجعلان عينيك تبدوان أكثر اتساعا وعظمتي الخدين وخط الفك يبدو أكثر تحديداً.

يجب أن يكون للحاجبين المثاليين قوس مرتب يبدأ من الجانب الخارجي لقزحية العين. ولتحقيقه، انزعي شعر الحاجبين فقط من تحت الحاجب ولا تبالغي في نزع الشعر، لأن الحواجب الرفيعة جداً تجعلكِ تبدين أكبر سنا تماماً مثل الحواجب غير المرتبة.

- احرصي على تقشير بشرتك بانتظام:

يجب أن تقشري بشرتك بانتظام، فعند بلوغكِ الثلاثين تبدأ بشرتك بفقدان بريقها. ويساهم تقشير الوجه في تخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة التي تجعلها تبدو باهتة مما يعيد إليها الإشراق والنضارة.



- حافظي على رموش طويلة:

تصبح #الرموش أكثر رقة وأقل كثافة مع التقدم في العمر. لذا اهتمّي بجعل عينيكِ أكثر اتساعاً باستخدام ماسكارا مطوّلة للرموش. ضعي هذا المستحضر على الرموش العلوية فقط لأنها قد تلطخ الرموش السفلية وتجعلك تبدين كأنك تعانين من هالات سوداء.

- اختاري الكونسيلر بعناية:

أنتِ بحاجة إلى نوعين مختلفين من الكونسيلر لوجهك: كونسيلر غير لامع لإخفاء الشوائب وكونسيلر يعكس الضوء لمنطقة تحت العينين. لا تحاولي على الإطلاق وضع كونسيلر غير لامع تحت ظلال العيون، لأنه قد يبرز الخطوط الرقيقة ويجعلها تبدو أسوأ. وبدلاً من ذلك اختاري كونسيلر يعكس الضوء مليئا بعناصر تمنح البريق للبشرة لإخفاء الدوائر السوداء تحت العينين وإخفاء التجاعيد عند زاوية العين.

- استخدمي كريم الأساس المناسب:

يساهم كريم الأساس ذو الصيغة الكامدة أو ذو اللون الضارب عى البرتقالي في إضافة سنوات إلى عمرك، في حين أن الهدف الأساسي من استعمال هذا المستحضر هو الحصول على بشرة متوهجة بصورة طبيعية. لذا ننصحكِ باختيار كريم الأساس الذي يضيء بشرتك. فهذا النوع يحتوي على جزيئات تعكس الضوء لتخفيف الخطوط الرقيقة ومنح البشرة توهجاً طبيعياً.

- لا تتخلي عن ظلال الخدين أبداً:

تضفي ظلال #الخدين لمسة من النضارة و الشباب على الوجه، ويعتبر هذا المستحضر من أبرز الحلفاء التجمليين الذي ننصحك بعدم التخلّي عنه أبداً. اختاريه بلون يتناسب مع لون بشرتك ليعزز إشراقكك في أي وقت من أوقات النهار. وانتبهي إلى أن البشرة تصبح أكثر جفافا مع مرور السنين، لذا فإن البلاشر الكريمي أكثر ملاءمة من البلاشر البودرة الذي يعلق في الخطوط الرقيقة والتجاعيد في حين أن الكريم يلطفها.

- اعتمدي الغلوس:

استبدلي أحمر شفاهك الداكن المطفئ بغلوس ذي لون محايد. فالشفاه تفقد امتلاءها مع التقدم في العمر، لذا فإن الألوان الداكنة تجعلها تبدو أكثر رقة. والغلوس الفاتح أكثر عصرية ويجعل #الشفاه تبدو ممتلئة وناعمة.

- أبقي أظافرك قصيرة ومرتبة:

تذكري دائماً أن #الأظافر الملونة تجعلك تبدين أكبر سنا، أما الأظافر القصيرة المرتبة فهي دليل على الشباب. للعناية بأظافرك اغمسي قطعة من القطن في عصير ليمون وافركيها على أظافرك لإزالة البقع، أو ضعي طبقة من السيروم المعالج للأظافر. ابردي أظافرك على شكل مربع بيضاوي (قصيرة ومربعة)، وإذا كنت تريدين تلوينها ضعي ألوانا رائجة مثل المرجاني المشرق أو الفوشيا، حيث إن الألوان الداكنة تبدو قاسية.

- غيّري تسريحتكِ:

إن تغيير تسريحة شعرك التي ظلت تميز مظهرك لسنوات عديدة هي أسرع وأسهل طريقة لتبدي أصغر سناً. يمكنكِ قصّ غرة خفيفة لإخفاء الخطوط الرقيقة على الجبين، أو أن تفرقي شعرك بشكل جانبي لإطلالة متجددة. حافظي على طول شعرك في المنطقة بين الذقن والكتفين لأنها أكثر منطقة يبدو فيها الشعر كثيفاً وصحياً.