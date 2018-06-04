تعرّفي على الألوان التي تناسبكِ لإطلالة العيد

إذا كنت تبحثين عن إطلالات جديدة تبرز أناقتكِ في العيد، فتذكّري أن تختاري أزياءً تتناسب مع ألوان بشرتكِ، وعينيكِ، وشعركِ، وحتى مع شكل جسمكِ. واعلمي أن بعض التدرجات اللونيّة قادرة على إخفاء العيوب فيما البعض الآخر يسلّط الضوء عليها.

- ميّزي بين الألوان الدافئة والباردة:

هل تعرفين كيفيّة التمييز بين الألوان الباردة والدافئة لتتمكّني من تنسيقها مع بشرتكِ؟ لمعرفة الفرق بينهما، يكفي تحديد درجة الأصفر أو الأزرق الموجودة في كل لون تختارينه، فإذا كان هذا اللون يميل إلى الأصفر فهو لون دافئ وإذا كان يميل نحو الأزرق فهو لون بارد.

- كيف تتعرّفين على الألوان التي تناسبكِ؟

• إذا كان شعركِ أسود أو بنياً، بشرتكِ فاتحة أو كامدة، وعينيكِ بألوان الأسود، الرمادي، الأخضر أو الأزرق، فأنت محظوظة لأن التدرجات الدافئة والباردة تناسبكِ على السواء. أما أكثر ما يليق بكِ فألوان البني، الدراقي، الفوشيا، الأحمر، الأصفر القويّ، الأزرق الملكي على أن تبتعدي عن التدرجات الشاحبة التي لا تناسبكِ أبداً.

• إذا كان شعركِ كستنائياً، بشرتكِ حنطيّة وعيناكِ بألوان البني، الأخضر، أو الأزرق فالتدرجات الدافئة هي التي تناسبكِ وأبرزها: الذهبي، البيج، البني، الأصفر، الأخضر، الفيروزي، البرتقالي، الأزرق الفاتح، والليلكي. أما اللون الذي عليكِ أن تتجنبيه كلياً فهو الأزرق العميق.



• إذا كان شعركِ أشقر، بشرتكِ فاتحة جداً، وعيناكِ باللون الأزرق أو الأخضر، فالألوان الباردة هي التي تناسبكِ. جرّبي التوتي، والخوخي، والأحمر المائل إلى الأزرق، والبنفسجي الداكن، والأخضر المائي، والرمادي، والعاجي. أما اللون الذي يجب أن تبتعدي عنه فهو البرتقالي.

• إذا كان شعركِ بنيّ أو أصهب، بشرتكِ فاتحة وعينيكِ بلونيّ البني أو الأخضر، فالألوان التي تناسبكِ هي الدافئة. جرّبي الأزرق العميق، البرتقالي، النحاسي، الكاراميل، الكاكي، السالمون، الأزرق البترولي، البرونزي، الزمردي، والأسود. أما الألوان التي يجب أن تتجنّبيها فهي الكحلي والزهري.

- كيف تنسّقين ألوانكِ بحسب شكل جسمكِ؟

• إذا كان جسمكِ على شكل حرف A: أنت محظوظة بإمكانكِ ارتداء جميع الألوان وخلطها مع بعضها البعض لخلق حجم إضافي على مستوى الصدر. أما في القسم الأسفل من الجسم فمن الأفضل أن تختاري ألواناً داكنة وتتجنبي الأبيض الذي من شأنه أن يزيد هذه المنطقة حجماً.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرف V: جرّبي اعتماد الألون الداكنة في القسم الأعلى من الجسم، واجعلي من البلوزات الأحاديّة اللون خياركِ المفضّل في هذا المجال. أما في القسم الأسفل من الجسم فيمكنكِ الاعتماد على الطبعات والخلطات اللونيّة المزركشة.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرف X: يمكنكِ اعتماد الألوان بدراية وبلمسات بسيطة في القسم العلويّ من الجسم أو في القسم السفليّ منه، ولكن تجنّبي اعتمادها في القسمين معاً.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرف H: فالألوان المشرقة تناسبكِ في القسم الأعلى من الجسم على أن تختاري ألواناً حياديّة للقسم السفلي منه.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرف I: فجميع التدرجات اللونية تناسبكِ بما فيها الأبيض.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرف O: تجنّبي الجمع في إطلالتكِ بين عدة ألوان مشرقة أو مختلفة.

أما النصيحة الأخيرة التي يجب أن تتبنّيها في هذا المجال، فهي عدم الجمع بين أكثر من 3 ألوان في الإطلالة الواحدة. أما إذا كنت مصرّة على خلط عدة ألوان مع بعضها البعض فاحرصي على أن تكون تدرجات مختلفة من اللون نفسه.