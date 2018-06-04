هكذا تحضرين مستحضر تسمير طبيعي في دقائق

إذا كنت تحلمين بالحصول على لون برونزي جميل دون التعرض المباشر للشمس في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس وساعات الصوم الطويلة، فاعلمي أن هذا الحلم قابل للتحول إلى حقيقة بسهولة. إذ يمكنكِ تحضير خلطات تسمير طبيعية تؤمن لبشرتكِ لوناً برونزياً مشرقاً دون أن يتطلب منك ذلك صرف أموال طائلة على مستحضرات تسمير تكون مصنوعة من مكونات كيميائية.

وتذكري أن هذه الطريقة الآمنة في التسمير تحمي بشرتكِ من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأبرزها الشيخوخة المبكرة وخطر الإصابة بسرطان الجلد.

- بودرة شمس طبيعية لوجهكِ

لستِ بحاجة إلى شراء بودرة شمس من أشهر الماركات العالمية، فأنت قادرة على تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية: ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة، ملعقة كبيرة من طحين الذرة، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، وملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب. احرصي على خلط جميع هذه المكونات جيداً للحصول على بودرة ذات لون برونزي تحتفظين بها في وعاء صغير محكم الإغلاق بعيداً عن الحرارة والرطوبة. واستعيني بفرشاة كبيرة لتطبيق هذه البودرة بحركات دائرية على الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر.

ولتأثير برونزي واضح، طبقي هذه البودرة على المناطق البارزة من الوجه كالوجنتين، والجبين، والأنف، والذقن.

- خلطات تسمير طبيعية لجسمكِ

للحصول على أفضل النتائج، احرصي على تطبيق هذه الخلطات بعد إزالة الشعر الزائد وتقشير بشرتكِ للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

• عصير الجزر وزيت الزيتون: يتميز عصير الجزر بقدرته على إكساب البشرة لوناً برونزياً جميلاً، أما زيت الزيتون فيعمل على تغذيتها وترطيبها. يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من عصير الجزر مع كوب من زيت الزيتون وتطبيق هذا الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة للحصول على لون برونزي متناسق.

• ريت السمسم والشاي: يتميز الشاي بفعاليته في إكساب البشرة لوناً برونزياً جميلاً، ويساعد زيت السمسم واللانولين في تثبيت هذا اللون. يكفي أن تستخدمي الخلاط الكهربائي لخلط كوب من الشاي البارد مع مقدار فنجان قهوة من زيت السمسم، والكمية نفسها من اللانولين. ثم قومي بتوزيع هذا الخليط على جسمكِ لتغذية بشرتكِ، وترطيبها بالإضافة إلى إكسابها لوناً برونزياً متناسقاً.