هؤلاء هم الفائزون بأشهر جوائز الموضة

أقيم مساء الاثنين في متحف بروكلين في #نيويورك حفل توزيع أشهر جوائز #الموضة بحضور مجموعة من أبرز الأسماء في صناعة الموضة العالمية.

وشهد هذا الحفل تكريم أسماء طبعت الموضة العالمية ببصماتها، أمثال المصمم الأميركي رالف لورين الذي حاز على جائزة شرف عن مسيرته الطويلة ونجاحه المستمرّ في مجال تصميم #الأزياء. والعارضة نعومي كامبل التي حصلت على جائزة "أيقونة الموضة" فيما حصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست على لقب "أفضل مؤثّرة" وهي جائزة تُمنح للمرة الأولى في تاريخ هذا الحفل.

وقد كان المصمم راف سيمونز من أبرز المكرّمين في هذا الحفل بعد أن ترشّح لجائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية وحاز على جائزة أفضل مصمم للأزياء النسائية. وقد حصلت المصممة ديان فون فرستنبرغ على "جائزة سواروفسكي للتغيير الإيجابي" في مجال صناعة الموضة، كما حصل المصمم نارسيزو رودريغيز على جائزة تقدير عن مسيرته الطويلة في مجال الموضة. وحصلت المصممة كارولينا هيريرا على جائزة مؤسسي هذا الحفل المعروفة تحت اسم The Founder’s Award، فيما حصدت المصممة دوناتيللا فرساتشي على الجائزة العالميّة The International Award.

وقد لفتنا الحضور على البساط الأحمر للحفل بإطلالات جاء الكثير منها مبتكراً، فارتدت العارضة جيجي حديد "جامبسوت" ملوّن من Versace، واختارت العارضة نعومي كامبل ثوباً أحمر مزيّنا بالشراريب من Calvin Klein، فيما اختارت كيم كاردشيان ويست إطلالة بالأبيض حملت توقيع المصمم Rick Owens، واختارت العارضة كارلي كلوس ثوباً طويلاً باللون الأبيض حمل توقيع المصمم Alexander Wang، فمن كانت الأكثر أناقةً بينهنّ؟.