4 حلول فعالة لمشاكل شعركِ الشائعة

تشكّل فروة الرأس الحسّاسة، القشرة، الشعر الدهني وفقدان الحجم، أكثر المشاكل شيوعاً التي يعاني منها #الشعر. ولذلك تعمل المختبرات التجميليّة المتخصّصة في هذا المجال على إيجاد حلول متطوّرة لها.

وقد توصّل #الخبراء إلى اكتشاف جزيئات فعّالة جداً تعتني بفروة الرأس وتخلّص الشعر من المشاكل التجميليّة التي يمكن أن يعاني منها:

- تقشير فروة الرأس قبل أي علاج:

من الضروري تطبيق مستحضر مقشّر لفروة الرأس قبل استعمال أي علاج للشعر، فأنواع #الشامبو الغنيّة بالسيليكون وعدم تفويح الشعر جيداً عند غسله، إضافة إلى تقنيّات التلوين المتكررة تترك سموماً على فروة الرأس من الضروري التخلّص منها قبل تطبيق أي علاج.

تقشير فروة الرأس ممكن أن يكون ميكانيكياً باستعمال مستحضرات غنيّة بالأملاح البحريّة، والخمائر، والعناصر المرطّبة، والخلاصات النباتية. كما يمكن للتقشير أن يكون كيميائياً ويعتمد على مستحضرات غنيّة بحوامض الفاكهة وحمض الساليسيليك بالإضافة إلى البيبتيدات والعناصر المعزّزة لنموّ الشعر. ويمكن أيضاً تحقيق المفعول المقشّر نفسه بالاستعانة بالفرشاة المتحرّكة التي تنظّف فروة الرأس من السموم وتنشّط الدورة الدمويّة في الوقت نفسه. على أن تتمّ المواظبة على تقشير فروة الرأس مرة أسبوعياً لتفعيل العلاجات المستعملة لحلّ مشاكل الشعر.



- فروة الرأس الحسّاسة:

تشكّل فروة الرأس الحسّاسة التي تسبّب الحكّة إحدى المشاكل الشائعة التي يمكن أن نعاني منها. فالتلوث، والشامبوهات القاسية، والتلوين المتكرّر ممكن أن تزيد من تحسّس فروة الرأس التي تعاني منحكّة واحمرار. والعلاج في هذه الحالة يكون باستعمال أنواع من اللوشن المهدئ تكون مضادة للالتهاب، كما يُنصح باختيار شامبو ناعم للاستعمال المتكرر يساهم في القضاء بشكل نهائي على هذه المشكلة.

- القشرة الجافة:

يؤدي جفاف فروة الرأس وتجددها بشكل مكثّف إلى ظهور مشكلة القشرة الجافة التي قد تتزامن مع حكّة في العديد من الحالات. أما حلّ هذه المشكلة فيعتمد على الترطيب واستعمال أنواع من الشامبو مضادة للفطريات ومهدّئة للحكّة تكون غنيّة بالزيوت الأساسيّة وبالطين الأبيض. اخترن أنواع الشامبوهات لمرطّبة الغنيّة بخلاصة الصبّار وماء جوز الهند التي تكون مضادة للبكتيريا.

- القشرة الدهنيّة:

يترافق هذا النوع من القشرة التي تلتصق بالشعر مع الإفرازات الدهنيّة لفروة الرأس، ومع إصابة فروة الرأس أحياناً بنوع من الفطريات تزيد من تفاقم المشكلة. أما الحلّ في هذه الحالة فيبدأ بتطبيق مستحضر مقشّر خاص بفروة الرأس لإزالة القشرة ثمّ استعمال أنواع من اللوشن تكون مضادة للفطريّات ومنظّمة للإفرازات الدهنيّة. والأهم من ذلك هو عدم غسل الشعر بشكل يوميّ كونه يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدل حلّها.

- فقدان الحجم:

الشعر الفاقد للحجم يكون عادةً خفيفاً ورقيقاً نتيجة عوامل جينيّة أو فقر في الدورة الدمويّة الخاصة بفروة الرأس. أما الحلول المستعملة في هذا المجال فتكون باستعمال أنواع من اللوشن تدعم الشعر من الداخل وتجعله يبدو أكثر حجماً. كما يمكن الاستعانة بأنواع الشامبو واللوشن الغنيّة بالكيراتين والتي يمكنها أن تزيد من حجم الشعر، أو بالمستحضرات التي تغلّف الشعر ليبدو أكثر سماكةً. وتلعب المستحضرات الغنيّة بالحمض الهيالوريني التي تنظّم إفرازات فروة الرأس دوراً فعّالاً أيضاً في جعل الشعر يفقد مظهره الدهنيّ ويبدو أكبر حجماً.