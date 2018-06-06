هل اخترت نظاراتكِ الشمسية لصيف 2018

تشكّل النظارات الشمسية وسيلة للتعبير عن شخصيتكِ، فهي أكثر من أكسسوار تغطّين به عينيكِ لحمايتها من مضار أشعة الشمس. إنها جزء من إطلالتكِ يدلّ على مفهومكِ للأناقة والموضة مما يجعل اختيارها دقيقاً.

- هذه النظارات تناسب وجهكِ:

لكي تتناسق مع إطلالتكِ، على نظاراتكِ الشمسية أن تتناسب مع شكل وجهكِ:

• إذا كان وجهكِ مستديراً يمكنكِ اختيار نظاراتكِ بالتصميم الدائري أيضاً، أو اختيار نظارات يكون شكلها هندسياً، مطاولاً، أو حتى محدّدا بزوايا.

• إذا كان وجهكِ بيضاوياً متناسقاً فتناسبه مختلف أشكال النظارات، الكلاسيكيّة منها والمبتكرة. وفي هذه الحالة ننصحكِ باختيار شكل نظاراتكِ بما يتناسب مع شخصيّتكِ. يمكنكِ اعتماد النظارات المستطيلة إذا كانت شخصيّتكِ قويّة والنظارات المستديرة لإضفاء لمسة شبابيّة على إطلالتكِ.

• إذا كان وجهكِ مربعاً، أو مستطيلاً، أو مطاولاً فالنظارات التي تناسبه هي بيضاوية كونها تنعّم قسماته.

• إذا كان وجهكِ مثلثاً فمن الأفضل أن تركّزي على الاهتمام بلون نظاراتكِ والتفاصيل التي تزيّنها، وإذا كان على شكل مثلّث مقلوب فتناسبه النظارات ذات الألوان الفاتحة والإطار الناعم ذو الشكل المحايد.

- نظارات صيف 2018:

تتميّز موضة نظارات هذا الصيف بتنوّعها، تعرّفوا فيما يلي على أبرز الخطوط الجديدة التي دخلت عليها:

• النظارات المعدنيّة الناعمة: تتميّز بحجمها الصغير وإطاراتها المعدنيّة الرقيقة. أما زجاجاتها فتتلوّن بالتدرجات الحياديّة حيناً والمبتكرة حيناً آخر. تجدونها في مجموعات: Miu Miu، وPrabal Gurung ، وPrada، وCarven.

• النظارات الرياضيّة: طابعها الرياضي لا يحول دون تنسيقها مع الإطلالات اليوميّة، خاصة إذا كانت ذات طابع "كاجوال". وقد رصدناها في مجموعات Stella McCartney وFenty Puma.

• النظارات المستديرة: يمكن أن تأتي بحجم صغير أو ضخم، وبطراز كلاسيكي أو مبتكر. وقد رصدناها في مجموعات Calvin Klein، وBottega Veneta، وDolce&Gabbana، وValentino، وMiu Miu.

• نظارات الفراشة: تناسب الباحثات عن إطلالات مبتكرة وخارجة عن المألوف. وقد رصدناها في عروض Margiela، وErdem، وVersace، وMoschino، وFendi.