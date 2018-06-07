ماكياج يليق بعبايتكِ من "دولتشي أند غابانا"

مع اقتراب حلول عيد الفطر، أطلقت Dolce&Gabbana مجموعة ماكياج تتناسق مع عباياتها وتحمل اسم Abaya. تكشف مستحضرات هذه المجموعة عن بشرة خالية من اللمعان والشوائب تتزيّن بعينين محدّدتين وشفاه مترفة باللون البرغندي. تعرّفوا عليها فيما يلي:

- مستحضر الأساس Perfect Matte Liquid Foundation الذي يتميّز بتغطية قابلة للتعديل تسمح بإخفاء الشوائب وإزالة اللمعان. تتوافق تركيبته مع كافة أنواع البشرات وهو يحافظ على ثباته لفترة تصل إلى 12 ساعة.

- بودرة الأساس Perfect Matte Powder Foundation التي يمكن استخدامها منفردة أو فوق مستحضر الأساس السائل من أجل الحصول على تغطية إضافية. يمكناستخدام هذه البودرة جافة من أجل لمسة نهائية شفّافة أو رطبة من أجل مظهر خالٍ من الشوائب.

- مستحضر تظليل الحاجبين Emotioneyes Brow Powder Duo الذي يتألّف من لونين ويحتوي على عناصر عاكسة للضوء من أجل خلق تحديد طبيعي. يمكن استعمال هذه الظلال جافة أو رطبة من أجل الحصول على حاجبين مثاليين.

- آيلاينر Emotioneyes High Definition Eyeliner Stylo المزوّد بأداة تطبيق دقيقة تسمح بخلق إطلالات متعددة من التحديد المرهف إلى الجريء. تمنح تركيبته الغنيّة بالعناصر اللونيّة المقاومة للماء لوناً أسود كثيفاً بلمسة واحدة، وهو يدوم طوال اليوم دون تسرّب.

- ماسكارا Passioneyes المزوّدة بعصا مقوّسة للأهداب ومعزّزه لكثافتها. تحتوي تركيبتها على بوليميرات تبيوكا تحافظ على ثبات الرموش في حين يقوم الغليسيرين بمنح لمسة نهائية لامعة وخالية من الكتل.

- أحمر شفاه Dolce Matte Lipstick بدرجة لون Magnetic322 الذي يؤمن لمسة نهائية كثيفة خالية من اللمعان مع الحفاظ على نعومة، ومرونة، وترطيب الشفاه.

- طلاء الأظافر The Nail Lacquer بلون الجمشت Amethyst330 الذي يأتي ليتمّم أناقة الماكياج.