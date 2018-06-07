هل تعلمون أن هناك بوتوكس خاصاً بالشعر.. وهذه حسناته

إذا كانت حُقن البوتوكس أثبتت فعاليتها في مجال محو تجاعيد البشرة، فإن استعمال البوتوكس في مجال العناية بالشعر ما زال مجهولاً من جانب الكثيرين رغم الفعالية الكبيرة التي يتمتّع بها.

إن بوتوكس الشعر لا يحتوي على مادة "توكسين البوتولينوم" التي تُستعمل في الحقن الخاصة بالبشرة، وهو لا يتطلّب حتى أي عملية حقن، ولكن ما يجمع بينه وبين بوتوكس البشرة هو هذا المفعول الذي يعيد الحيوية والإشراق إلى كليهما.

- ما هو بوتوكس الشعر؟

إنه خليط من الكيراتين والحمض الهيالوريني، يقوم خبراء تصفيف الشعر بتطبيقه على خصلات الشعر بواسطة فرشاة شبيهة بفرشاة تلوين الشعر. بعد الانتهاء من عمليّة التطبيق يتمّ تدليك الشعر للمساعدة على نفاذ المستحضر إلى داخله ثمّ تغطية الشعر بقبّعة بلاستيكيّة وتعريضه للحرارة لمدة 20 دقيقة بهدف المساعدة على نفاذ المستحضر إلى عمقه. بعد ذلك يتمّ شطف الشعر جيداً وتسريحه كالعادة.

- البوتوكس لإعادة الحيويّة إلى الشعر:

يساهم البوتوكس في تمليس الشعر كونه ينعّمه ويرمّمه بالعمق، وهو بذلك يخفّف من تجعيده المزعج، يحافظ على لونه، ويعيد إليه الحيوية واللمعان.

ينصح الخبراء بالخضوع لعلاج البوتوكس قبل الذهاب في عطلة على الشاطئ، كونه يحمي الشعر من آثار ملح البحر والتعرّض للشمس، والكلور الموجود في أحواض السباحة. كما ينصحون بالخضوع له بعد العودة من العطلة للمساعدة على ترميم الشعر. وهو يناسب الشعر الذي يتعرّض باستمرار للحرارة المرتفعة نتيجة إخضاعه للتمليس المتكرّر كونه يساعد على إعادة تكوين ألياف الشعر. فإذا كنتِ تلجئين إلى التلوين المتكرّر للشعر أو التصفيف المتكرّر فإن إخضاعه لعلاج البوتوكس سوف يحسّن في نوعيّته ومظهره.

- هل يمكن تطبيق بوتوكس الشعر في المنزل؟

من الممكن تنفيذ هذا العلاج في المنزل، وسوف تجدون أمبولات البوتوكس في محلاّت بيع المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر. ولكن قبل تطبيق أمبولة البوتوكس، من الضروري غسل الشعر جيداً وتجفيفه بعدها يتمّ تطبيق محتوى الأمبولة على كامل الشعر وتدليكه جيداً لكي يمتصّ مكوّناتها. على أن تتمّ بعد ذلك تغطية الشعر بالقبعة البلاستيكيّة الخاصة بالحمام وتركه لمدة 20 دقيقة.

شطف الشعر بالماء ضروري للتخلّص من آثار البوتوكس عن الشعر، على أن يتمّ بعد ذلك تجفيف الشعر جيداً بالمجفف الكهربائي ثم تمليسه بالمملس الكهربائي بهدف جعل مكوّنات البوتوكس تتغلغل أكثر في عمق الشعر.

- ما هي حسناته وسلبياته؟

من أبرز حسنات هذا العلاج أنه يرطّب الشعر بالعمق وبجلسة واحدة فقط. وهو يقينا من استعمال الأقنعة والكريمات المرطّبة للشعر كون أثره يدوم حوالي الشهر ولايزول مع تكرار الغسيل. أما أبرز سيئاته أنه قد يزيد من إفرازات فروة الرأس في بعض الحالات خاصةً إذا تمّ تطبيق المنتج على جلدة الرأس أكثر من الشعر. كما يمكن أن يسبّب تحسساً لدى صاحبات البشرات الحسّاسة جداً، ولذلك يجب تجربة هذا المنتج على منطقة صغيرة قبل وضعه على كامل الرأس.