أفكار جديدة من كارولينا هيريرا لأناقتكِ في العيد

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة لإطلالتكِ في العيد، ندعوكِ للتعرف على أحدث مجموعات دار Carolina Herrera والاستلهام منها للحصول على أناقة عصرية ومتميزة على كل المستويات.

وكانت المصممة الأميركية، ذات الأصول الفنزويلية، كارولينا هيريرا، قدمت آخر عروضها في أسبوع نيويورك للموضة الأخير، حيث عرضت مجموعتها لخريف وشتاء 2018. وهي أعلنت بعد ذلك أن المصمم الأميركي، ويس غوردن، البالغ من العمر 31 عاماً، هو الذي سيهتم بتصميم المجموعات اللاحقة في الدار، فيما ستتحول هي إلى سفيرة عالمية للدار.

عمل غوردن في وقت سابق مع دار Tom Ford وOscar de La Renta. وهو بدأ تعاونه مع دار Carolina Herrera منذ حوالي العام ولكنه يهتم للمرة الأولى بإصدار مجموعة كاملة تحمل بصمته، هي مجموعة الدار لرحلات 2019.

المجموعة لاقت ترحيب نقاد الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي جاءت مشرقة وشبابية في كافة تفاصيلها. وقد تألفت من حوالي 50 إطلالة حملت كل منها دعوة لرؤية الحياة بمنظار التفاؤل والمرح.

وقال غوردن في التعريف عن هذه المجموعة: "أردت من خلال هذه التصاميم أن أسلط الضوء على جانب مجهول من شخصية مؤسسة الدار كارولينا هيريرا، هو جانب المرح الذي ترجمته من خلال الألوان المشرقة والتصاميم الحيوية".

الخطوط العامة للأناقة العصرية التي تطبع تصاميم دار Carolina Herrera بقيت حاضرة في هذه المجموعة، ولكن دخلت عليها لمسات جديدة أكثر نعومة وإشراقاً من خلال الأقمشة القطنية والانسيابية، الخلطات اللونية المنعشة، القصات غير المتوازية، الكشاكش التي ظهرت في أماكن غير متوقعة، والأحزمة التي حددت الخصور بأناقة لافتة.

تابعوا فيما يلي بعض تصاميم مجموعة Carolina Herrera لرحلات 2019 واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكن في العيد.