4 خلطات سريعة لتفتيح البشرة قبل العيد

خصصي الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل لتطبيق خلطات مبيضة سريعة المفعول على بشرة وجهكِ، فمن شأنها أن تضفي لمسة من النضارة على بشرتكِ وتحضركِ لاستقبال العيد بإطلالة مشرقة.

- خطوات ضرورية قبل تطبيق الخلطات المبيضة

• احرصي على تقشير بشرتكِ للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها بإضافة القليل من السكر أو الملح إلى المستحضر الراغي الذي تستعملينه لتنظيف بشرتكِ.

• رطبي بشرتكِ بانتظام بكريم نهاري يمدها بالنضارة التي تحتاجها ويحميها من الجفاف. أما قبل النوم فلا تنسي تطبيق مصل مغذي على بشرتكِ يؤمن لها التغذية المطلوبة.

• تجنبي التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة واحرصي على استعمال كريم حماية من الشمس بشكل يومي.

- خلطات مبيضة سريعة المفعول

للحصول على أسرع النتائج، يُنصح بتطبيق هذه الخلطات بين 3و4 مرات على البشرة أسبوعياً:

• الزبادي وماء الورد

يتميز الزبادي بكونه مرطب فعال لكافة أنواع البشرات. وهو يتمتع بفعالية كبيرة في إزالة البثور، والتصبغات، والخطوط الدقيقة التي يمكن أن تظهر على البشرة. يكفي أن تخلطي ملعقتان كبيرتان من الزبادي مع ملعقة صغيرة من ماء الورد، طبّقي الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسل وجهكِ بالماء البارد.

• عصير الليمون والنشا

يتميز عصير الليمون بفعالية كبيرة في مجال تفتيح البشرة وإخفاء البقع الداكنة وآثار حب الشباب، كما يتمتع بمفعول مقشر للخلايا الميتة أما النشا فغني بالفيتامينات من فئة A وB وC، وهو يساعد على تفتيح البشرة وتجديدها.

اخلطي ملعقة صغيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وطبقي الخليط على بشرتكِ لمدة ربع ساعة قبل إزالتها بالماء البارد.

• دقيق الحمص والحليب

يساهم دقيق الحمص في توحيد لون البشرة، وإزالة الكلف، والتخلص من آثار التعرض للشمس. وهو يؤخر ظهور التجاعيد كونه غنيا بمضادات الأكسدة ويساهم في تقشير البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يخفف من الهالات السوداء المحيطة بالعينين. أما الحليب فغني بالفيتامين A والكلسيوم مما يساعد على تعزيز الكولاجين في البشرة.

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الحمص مع ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل، وبضع قطرات من ماء الورد. طبقي المزيج على بشرتكِ ودلكيه بحركات دائرية لمدة دقيقتين ثم اتركيه على البشرة لحوالي ربع ساعة قبل غسله بالماء البارد.

• العسل والفراولة

يعتبر العسل مضاداً حيوياً طبيعياً وهو غني بالفيتامينات، والمعادن، والحديد، والكالسيوم. وهو فعال في إزالة الخلايا الميتة والبقع التي تظهر على البشرة، ومنحها النعومة والنضارة. أما الفراولة فغنية بالفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تبييض البشرة.

اهرسي بضع حبات من الفراولة العضوية الناضجة واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقتين كبيرتين من الحليب السائل. طبقي هذا الخليط على بشرتك لحوالي ربع ساعة ثم أزيليه واغسلي بشرتكِ بالماء البارد.