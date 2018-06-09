أزياء صيف 2018 يزينها الترتر بإشراقه وبريقه

تسيطر موضة الترتر بشكل كبير على أزياء هذا الصيف، فقد جذبت المصممين العالميين الذين تسابقوا على تقديمها كل وفق رؤيته الخاصة. ومن المنتظر أن تلاقي هذه الموضة رواجاً كبيراً هذا الموسم خاصة أنه يمكن اعتمادها بلمسات ناعمة في الإطلالات اليومية كما يمكنها أن تزين ببريقها أزياء الحفلات والمناسبات التي تكثر خلال الصيف. فما هي أفضل الأساليب لارتدائها هذا الموسم؟

- لإطلالة ناعمة ومشرقة في الوقت نفسه، يمكن اختيار ثوب طويل من الترتر بلون باستيلي وقصة بسيطة. استوحي من تصاميم دار Alberta Ferretti لمناسبات هذا الصيف.

- لإطلالة لافتة، يمكن اعتماد ثوب طويل ذو قصة أميرية يزينه التطريز الكثيف بالترتر على طريقة دار Oscar de La Renta.

- لإطلالة مبتكرة، جربي سروال باللون الأسود يغطيه الترتر ترتدينه مع "توب" بلون لافت وتصميم مميز على طريقة دار Balmain.

- لإطلالة راقية، جربي الألوان الحيادية التي يضيف إليها الترتر لمسة من الإشراق على طريقة دار Dries Van Noten.

- لإطلالة درامية، نسّقي ثوبكِ المزين بالترتر مع قفازات طويلة من الساتان الأسود و غطاء للرأس يتخذ شكل عمامة على طريقة دار Marc Jacobs.

- لإطلالة شبابية عصرية جربي الأزياء المعدنية المغطاة بالترتر، يمكنكِ اختيار الفضي، أو الذهبي، أو البرونزي على طريقة دار Dior.

- إذا كنت من محبات التطريز الكثيف بالترتر، ننصحكِ بالاطلاع على ما قدمته دار Rochas من إطلالات لافتة في هذا المجال.

- من الممكن الجمع بين القصات "الكاجوال" والخامات المزينة بالترتر للحصول على إطلالة "سبور شيك" كما فعلت دار Valentino في مجموعتها الخاصة بهذا الموسم.

- يمكنكِ الخلط بين اللمسات الشرقية والترتر في إطلالة واحدة على طريقة دار Chloe.

- لا تترددي في تنسيق ثوبكِ المزين بالترتر مع حذاء وحقيبة من الجلد ذات تدرجات معدنية لإطلالة عصرية على طريقة دار Coach.