أمل وميغان الأكثر أناقة في مناسبات نهاية الأسبوع

ما هو القاسم المشترك بين إطلالتي دوقة ساسكس #ميغان_ماركل والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان #أمل_كلوني الأخيرتين؟ إنه التشابه في أزيائهما من حيث اللون، والتصميم، والاستحسان الذي لاقته خياراتهما من جانب نقّاد #الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرّفوا على إطلالتيهما فيما يلي واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكن في هذا الموسم.

- أمل أيقونة موضة بامتياز

تألّقت أمل كلوني بإطلالة عصريّة لافتة بمناسبة تكريم زوجها النجم الأميركي #جورج_كلوني خلال حفل American Film Institute Award. وقد اختارت أمل إطلالة تحمل توقيع دار Prada تألّفت من ثوب لمّاع طويل، باللون الزهريّ الفاتح، تميّز بكتفيه المنسدلين وتنورته التي تنفتح على سروال قصير. ونسّقت زيّها مع صندل باللون الذهبي، حقيبة "كلاتش" ذهبيّة وأقراط ماسيّة تدلّت منها أحجار ورديّة.

- ميغان أميرة الأناقة العصريّة

في أول ظهور لها بعد عودتها من رحلة شهر العسل، شاركت ميغان ماركل وزوجها #الأمير_هاري باحتفال عيد ميلاد #الملكة_إليزابيث. وقد بدت إطلالتها عصريّة بامتياز، إذ اختارت دوقة ساسكس ثوباً يحمل توقيع دار Carolina Herrera تميّز بلونه الزهري الفاتح وكتفيه المنسدلين. وهي نسّقت إطلالتها مع حقيبة صغيرة وقبّعة من تصميم صانع القبعات الشهير Philip Treacy . واللافت أن ميغان تركت شعرها ينسدل على كتفيها مما أضفى لمسة حيويّة على إطلالتها.

- دروس في الإطلالة الناجحة

الإطلالة العصريّة المتجددة، واللون زهري الفاتح، والقصّة المنسدلة على الكتفين شكّلت القواسم المشتركة بين إطلالتي أمل وميغان. وقد بدت خياراتهما لافتة وناجحة جداً بشهادة نقّاد الموضة والتعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل ستستوحين من إطلالتيهما أفكاراً لأزيائكِ هذا الصيف؟