هذه الزيوت الطبيعيّة تحلّ أصعب مشاكل الشعر

استطاعت الزيوت النباتية والأساسيّة أن تثبت فعاليتها في مجال العناية بالشعر، فهي قادرة على معالجة #الجفاف، وفقدان الحيويّة، والتقصّف، والقشرة، وتساقط الشعر. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الزيوت التي تؤمن لكِ حلولاً فعّالة لكافة مشاكل الشعر:

- زيوت خاصة بالشعر الجاف

تتمتع بعض الزيوت الأساسية بفعالية كبيرة في مجال تغذية الشعر الجاف، وأبرزها تلك المستخرجة من اللافندر، والجيرانيوم، وإكليل الجبل، والأرز، والإيلانغ إيلانغ.

وإذا كان #جفاف_الشعر ينتج غالباً عن سوء في توزيع الإفرازات الزهميّة يتسبب في جفافه، فإن حلّ هذه المشكلة يعتمد بشكل أساسي على تغذيته بالعمق من خلال استعمال #شامبو خاص بالشعر الجاف وخلطة من الزيوت المرطّبة يُنقع فيها الشعر مرة أسبوعياً لمدة 30 دقيقة.

لتحضير هذه الخلطة أنتم بحاجة إلى 30 نقطة من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي الذي يتمتع بمفعول منظّم للإفرازات الزهميّة، 30 نقطة من زيت اللافندر الأساسي المضاد للجفاف، 3ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند النباتي، وملعقة كبيرة من زيت زروع القمح الأساس.

- زيوت تعالج مشكلة القشرة

يدلّ ظهور القشرة على جفاف حادّ في فروة الرأس، ويمكن لبعض الزيوت الأساسيّة المساعدة في حلّ هذه المشكلة. يكفي أن تضيفوا إلى عبوة سعة 250 ملليلتر من الشامبو 6 نقاط من زيت اللافندر الأساسي ذات المفعول المهدئ، 4نقاط من زيت الأرز الأساسي ذات المفعول المضاد للقشرة، 4 نقاط من زيت شجرة الشاي الأساسي ذات المفعول المضاد للفطريّات، ونقطتين من زيت البالماروزا الأساسي الذي يتمتع بمفعول مطهّر فتحصلون بذلك على شامبو مضاد للقشرة يتمتع بفعالية كبيرة في هذا المجال.

- زيوت تحارب تساقط الشعر

إذا كنّا نفقد يومياً حوالي 100 شعرة نتيجة تجدد الشعر والعوامل البيئيّة، فإن أي زيادة عن هذا المعدّل يحوّل تساقط الشعر الطبيعي إلى مشكلة تحتاج إلى علاج. ولتحضير خلطة مضادة لتساقط الشعر، أضيفوا إلى عبوة من الشامبو سعة 250 ملليلتر نقطتين من زيت الزنجبيل الأساسي الذي يوفّر اللمعان، نقطتين من زيت شجر الكاجابوت المضاد لتساقط الشعر، 4نقاط من زيت الجيرانيوم الأساسي الذي يعزّز نموّ الشعر، و4 نقاط من زيت الليمون الهندي الأساسي الذي يتميّز بمفعوله المطهّر. على أن يتمّ استعمال هذا الشامبو لمدة 3أشهر على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

- زيوت للشعر التالف

النظام الغذائي غير المتوازن والإفراط في التلوين والتمليس بالإضافة إلى التلوث والسترس...كلّها عوامل مسؤولة عن تلف الشعر. وتساعد الاستعانة بالزيوت الأساسيّة على التخفيف من حدّة هذه المشكلة نظراً لخصائصها المغذية والمرمّمة، أما أكثر الزيوت فعالية في هذا المجال فهي: #البابونغ، والصندل، واللافندر، والمريميّة، والإيلانغ إيلانغ.

يكفي أن تضيفوا 30 نقطة من إحدى هذه #الزيوت إلى ملعقتين أو ثلاثة من زيت جوز الهند لحصول على قناع خاص بالشعر التالف تطبّقونه لمدة نصف ساعة مرّة أسبوعياً على الشعر.